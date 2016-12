Federer se gândește la retragere

Tenismanul elvețian Roger Federer a recunoscut că se gândește la momentul retragerii din activitatea sportivă, însă a precizat acel moment trebuie să vină în mod natural, fiind un lucru inevitabil pentru orice jucător. Sportivul în vârstă de 34 ani, care nu a mai evoluat de la Openul Australiei din luna ianuarie, suferind o operație la genunchiul stâng, urmează să-și facă revenirea în competiție cu ocazia turneului de la Monte Carlo. „Am trăit ore dificile și am simțit că lumea mea era fragilă. Am realizat că nu eram decât un trecător. Mi-a fost teamă în ceea ce privește operația și am fost foarte neliniștit când m-am trezit. Apoi, când m-am putut deplasa cu ajutorul cârjelor și am făcut primul meu pas adevărat, ceea ce a fost foarte complicat la început, totul a decurs mai bine. Mă gândesc la retragere și mă întreb ce cale va urma reflecția mea. Fiecare jucător a trăit acest lucru în mod diferit și, uneori, nu ai de ales. Acest lucru trebuie să vină în mod natural și va trebui să mă simt confortabil cu decizia. Recunosc că este plăcut acasă, mai ales să rămâi în același loc o perioadă mai lungă. Cu excepția momentelor în care trebuie să plec din nou în circuit, simt încă această plăcere. Va veni însă un moment în care va trebui să iau o decizie definitivă. Pentru moment, sunt fericit așa”, a spus Federer. În privința viitorului său profesional după ce va agăța racheta în cui, elvețianul a precizat: „Am spus mereu că nu voi fi nici antrenor și nici comentator, însă cine știe? Niciodată să nu spui niciodată. Voi iubi întotdeauna tenisul și cred că va trebui să rămân implicat, poate doar ajutând copiii în Elveția, încă nu știu”.

FERRER S-A RETRAS DE LA MONTE CARLO

Tenismanul spaniol David Ferrer, locul 8 ATP, a fost obligat să se retragă de la turneul de la Monte Carlo, la care ar fi trebuit să debuteze marți, din cauza unei accidentări la mușchiul solear. Ibericul a anunțat în cursul dimineții, pe contul său Twitter, că nu va putea lua parte la competiția monegască, dotată cu premii în valoare totală de 3.748.925 euro. În vârstă de 34 ani, Ferrer ratează, astfel, primul Masters 1.000 pe zgură al sezonului, un turneu la care a obținut rezultate bune pe parcursul carierei sale, culminând cu o finală disputată în 2011 și pierdută în fața lui Rafael Nadal.

