Federer și Monfils nu iau startul la Roland Garros

Accidentat la spate, tenismanul elvețian Roger Federer, locul 3 ATP, a anunțat că nu va participa la ediția din acest an a celui de-al doilea turneu de Mare Șlem, de la Roland Garros, care va avea loc în perioada 22 mai - 5 iunie. Veteranul în vârstă de 35 a apărut într-o formă slabă săptămâna trecută, la Roma, unde a fost eliminat încă din turul secund, declarând după aceea că este îngrijorat în privința a ceea ce va urma. După înfrângerea înregistrată în fața austriacului Dominic Thiem, locul 15 ATP, cu 7-6 (7/2), 6-4, elvețianul a avertizat că este posibil să nu ia startul la Paris, dacă nu va scăpa de durerile la spate. Aceeași problemă medicală l-a forțat să se retragă și de la turneul de la Madrid, în urmă cu două săptămâni. Federer și-a anunțat forfaitul pe pagina sa de Facebook, declarându-se dezamăgit pentru toți fanii săi. „Anunț cu regret că am decis să nu joc anul acesta la Roland Garros. Am făcut progrese constante în ceea ce privește nivelul general de fitness, dar nu sunt încă la 100 la sută și mi-aș asuma un risc inutil dacă aș juca înainte să fiu pregătit cu adevărat. Nu a fost o decizie ușoară, dar am luat-o pentru a mă asigura că voi putea juca restul sezonului și pentru a îmi prelungi cariera. Îmi păstrez motivația și entuziasmul și plănuiesc să ating cel mai înalt nivel de pregătire fizică înainte de a mă întoarce în circuit pentru sezonul de iarbă. Îmi pare rău pentru fanii care vor veni la Paris, dar aștept cu nerăbdare să mă întorc la Roland Garros în 2017”, a explicat cel care a câștigat trofeul din în 2009 și a jucat finala de patru ori, în 2006, 2007, 2008 și 2011. Este pentru prima oară când Federer ratează un turneu de Mare Șlem din 1999, bifând în această perioadă 65 de turnee de această categorie.

Nici francezul Gael Monfils, locul 14 ATP, nu va juca la Roland Garros, din cauza unei infecții virale, conform anunțului făcut vineri de agentul tenismenului. Este a doua oară în carieră când Monfils trebuie să renunțe la turneul său favorit, după ce a ratat participarea la ediția din 2012 din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Tenismenul în vârstă de 29 de ani reprezenta una din cele mai bune șanse ale Franței la Roland Garros, competiție unde a atins faza semifinalelor, în 2008, și a disputat de trei ori sferturile de finală, în 2009, 2011 și 2014.

Citește și:

Roger Federer s-a retras din turneul de la Madrid din cauza unei accidentări