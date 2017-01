Felină prizonieră într-un pom

O pisică stă de o săptămînă întreagă într-un plop din zona Brotăcei, la aprox. 15 metri înălţime, fiindcă se teme să coboare. Sorin Hurmuz, cel care a descoperit-o, spune că în tot acest timp, animalul nu a băut şi nu a mîncat absolut nimic: „Noi am văzut-o pentru prima dată marţea trecută. Eu lucrez aici, în zonă şi am observat că se urcase în copacul acesta. A doua zi, am zărit-o din nou. Am încercat să pun o scară şi să urc după ea, dar cînd m-a văzut, s-a speriat şi s-a căţărat şi mai sus. Probabil că au fugărit-o nişte cîini şi de aceea s-a suit acolo”, a povestit Sorin Hurmuz, în vîrstă de 40 de ani, din Constanţa. Bărbatul spune că a încercat să-i cheme pe pompieri pentru a salva pisica, dar s-a lovit de refuzul acestora: „M-au întrebat dacă este animalul meu şi dacă am carnetul de sănătate al pisicii. Le-am răspuns că nu, iar ei mi-au zis că, în acest caz, nu pot interveni, pentru că pisica i-ar putea muşca, iar ei nu sînt vaccinaţi antirabic. Nici cei de la Protecţia Animalelor nu au putut să mă ajute. Au zis că această problemă nu intră în competenţa lor”, a adăugat Sorin Hurmuz, căruia nu i-a venit să creadă că pisica a rezistat furtunii teribile care a măturat oraşul Constanţa duminică seară. „Oricum, nu cred că va mai rezista mult fără apă şi mîncare”, a adăugat bărbatul.