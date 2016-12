Femei… de mâncare

POVESTE DE GROAZĂ Un poliţist din New York este acuzat că a vrut să răpească femei pentru a le mânca, după cum arată mesajele sinistre dintre el şi un complice, dezvăluite de autorităţi. Gilberto Valle, de 28 de ani, poliţist la New York, a fost arestat miercuri, la domiciliul său din Queens, după ce a discutat pe îndelete cu un complice, despre răpirea unor femei pentru a le găti şi a mânca porţiuni din corpurile acestora. Cei doi se gândeau să folosească cloroform pentru a le face pe acestea să îşi piardă cunoştinţa şi a le duce apoi în bucătăria lui Gilberto Valle. În cursul unei conversaţii online din luna iulie, potrivit textului plângerii, complicele lui Valle, care nu a fost identificat, îl întreabă: ”Ce dimensiuni are cuptorul tău?”. ”Este suficient de mare pentru a încăpea una dintre aceste fete dacă îi îndoi picioarele”, i-a răspuns poliţistul. În timpul conversaţiei, complicele poliţistului îi sugerează, de asemenea, să nu folosească rotisorul. ”Mă gândeam să o leg... şi să o gătesc la foc mic, să rămână în viaţă cât mai mult timp posibil”, i-a răspuns Gilberto Valle.

DETALII ŞOCANTE Cei doi bărbaţi nu au trecut niciodată la act, iar autorităţile au descoperit intenţiile lor din septembrie, după ce poliţistul şi-a folosit computerul personal pentru un schimb de mesaje cu complicele său. Acesta din urmă nu este urmărit încă, dintr-un motiv neprecizat de autorităţi. Anchetatorii au găsit în computerul lui dosarele a circa 100 de femei, cu numele şi o fotografie şi uneori şi alte detalii, cum ar fi adrese sau descrieri. Gilberto Valle ar fi folosit fişiere oficiale pentru a întocmi această listă. Este, de asemenea, acuzat că a căutat metode pentru a imobiliza şi droga femei şi s-a pus de acord cu cel puţin o persoană, pentru răpirea unei femei, în schimbul unei sume de bani. Potrivit FBI, poliţistul a mers până într-acolo încât s-a întâlnit într-un restaurant cu una dintre femeile pe care voia să le răpească. Potrivit acuzării, poliţistul trebuia să fie cel însărcinat cu răpirea unei victime, pentru care complicele lui era dispus să plătească 5.000 de dolari. ”Presupusul plan al lui Gilberto Valle, care constă în răpirea unor femei, pentru a fi violate, torturate, gătite şi mâncate, este un şoc pentru conştiinţele noastre. Acest caz este cu atât mai şocant cu cât se are în vedere că Valle este ofiţer de poliţie în New York, care a jurat să protejeze oamenii”, a comentat procurorul federal din Manhattan, Preet Bharara.