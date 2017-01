Femeia călcată de tramvai în sectorul 4, în stare foarte gravă (Update)

Femeia călcată de un tramvai, în această după-amiază, în sectorul 4 se află în stare foarte gravă şi a fost transportată la Spitalul Universitar. "S-a reuşit scoaterea victimei de sub tramvai. Prezenta semne vitale, a fost intubată şi transportată la Spitalul Universitar", au declarat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti.

Femeia are 38 de ani şi a fost călcată de un tramvai al liniei 27, la intersecţia bulevardelor Mărăşeşti şi Dimitrie Cantemir. Potrivit ISU, picioarele femeii au fost prinse, practic, sub tramvai. La locul accidentului s-au deplasat de urgenţă un echipaj de prim ajutor, unul de descarcare şi o unitate de terapie intensivă mobilă. Victima a fost scoasă de sub vehicul cu ajutorul unor perne pneumatice. Împrejurările în care femeia a ajuns sub tramvai vor fi stabilite de Poliţie.