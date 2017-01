Femeia care a inspirat ”Top Gun”, nr. 2 în Pentagon

Christine Fox, care le-a servit drept model scenariştilor filmului ”Top Gun”, inspirându-i pentru personajul Charlie, este acum secretar adjunct al Departamentului de Apărare al SUA. ”Paşii Christinei Fox au impactul unui atac preventiv”, scria revista ”People”, în anii ’80, despre cea care a devenit numărul 2 al Apărării şi responsabilul civil cu cel mai înalt rang în Pentagon. Expertă în domeniul apărării şi al matematicii, cu o carieră de peste 30 de ani, Christine Fox a lucrat la Pentagon ca expert în buget, gestionare, astrofizică, matematică şi planificare de operaţiuni navale.

COMPETENŢE UNICE Precum în filmul campion la încasări care i-a avut ca protagonişti pe Tom Cruise şi Kelly McGillis, cunoştinţele tehnice ale Christinei Fox au fost esenţiale în cele 85 de operaţiuni desfăşurate în perioada în care a fost vicepreşedintă la Centrul de Analiză Navală şi director de operaţiuni, ajutându-i pe comandanţi să-şi execute misiunile. Concret, a lucrat la operaţiunile din Bosnia şi Kosovo, în anii ’90, în operaţiunile din Afganistan, ca răspuns la atacurile din 11 septembrie 2001, şi la operaţiunile din Irak din 2003. ”Este o minte strălucită, care ştie să gestioneze situaţiile”, a afirmat titularul funcţiei de şef al Pentagonului, Chuck Hagel, despre Christine Fox. ”Va fi capabilă să mă ajute să dau formă priorităţilor noastre încă din prima zi, având în vedere că ea cunoaşte complexitatea bugetului, programelor şi operaţiunilor la nivel global”, a mai subliniat Chuck Hagel. Aceasta va ocupa postul ca interimar, până la confirmarea Senatului.

Din 2009 şi până la începutul acestui an, Christine Fox a fost directoare a programului de evaluare a cheltuielilor Pentagonului, numirea ei fiind un semn al priorităţii administraţiei Obama de a realiza reduceri cu impacturi minime în cel mai mare buget militar al lumii. Christine Fox a fost foarte criticată pentru tăierile practicate în bugetul Apărării. Un articol publicat de ”Defense News” nota că, ”deşi este necesar un dialog naţional pentru a realiza un buget al Apărării sensibil, sustenabil şi strategic militar, este o iluzie faptul că armata poate absorbi atât de repede nişte reduceri atât de mari şi cu consecinţe atât de semnificative pentru influenţa SUA în lume”.

PREMIERĂ LA TWITTER Conducerea platformei de microblogging Twitter a numit-o pe Marjorie Scardino în consiliul său de conducere, aceasta fiind prima femeie care ocupă o funcţie de director în cadrul companiei. Potrivit unui anunţ al Twitter, compania este încântată să îi ureze „bun venit“ lui Marjorie Scardino. La rândul său, Marjorie Scardino a scris, cu acest prilej, pentru prima dată un mesaj pe Twitter: ”Nu putea fi un moment mai incitant în istoria Twitter pentru a mă alătura acestei platforme”. Marjorie Scardino îşi va prelua atribuţiile imediat şi va fi membru al comitetului de audit. Angajarea sa vine după ce, în ultima perioadă, platforma Twitter a fost criticată pentru faptul că în echipa sa de conducere se regăsesc numai bărbaţi. Din consiliul de conducere al Twitter mai fac parte Dick Costolo, director executiv, dar şi Peter Currie (fost director financiar al Netscape), Peter Chernin (fost director executiv al News Corp.) şi Peter Fenton, investitor în startup-uri din Silicon Valley.

Marjorie Scardino, de 66 de ani, s-a născut în Flagstaff, Arizona, şi a primit cetăţenia britanică în ianuarie 2002. Are o vastă experienţă în media şi educaţie, fiind fost director executiv al grupului Pearson, care deţine, printre altele, editura Penguin şi o parte din acţiunile publicaţiei ”The Economist”. Sub conducerea sa timp de 16 ani, Pearson a devenit una dintre cele mai mari companii din lume în sectorul său de activitate. Totodată, Marjorie Scardino a fost, timp de doi ani, membru al consiliului de conducere al companiei Nokia, funcţie la care a renunţat în prima parte a acestui an.

Twitter Inc. este o reţea socială ce furnizează servicii de microblogging. Compania a fost fondată în anul 2006, ca parte din compania Odeo, continuând să activeze pe cont propriu din aprilie 2007. Twitter Inc. are sediul la San Francisco şi peste 2.000 de angajaţi la nivel mondial. Twitter a debutat pe 7 noiembrie la bursa de la New York, cu o cotaţie a titlurilor de 45,1 dolari pe unitate, cu 73% peste preţul ofertei publice, de 26 de dolari pe unitate. Peste 100 de milioane de utilizatori zilnici au postat în total 300 de miliarde de tweet-uri de la înfiinţarea companiei, în 2006.