Femeia care şi-a abandonat copilul în casa concubinului, de negăsit

Dispariţiile misterioase au stîrnit mereu imaginaţia oamenilor şi au dat naştere legendelor. Un caz de acest fel a avut loc, în luna iunie, în satul constănţean Lazu. Adina Stoica, de 40 de ani, împreună cu băieţelul ei, Nicolae Stoica, de 4 ani, au „apărut” în Lazu în februarie 2008. Nimeni nu ştie de unde au venit sau cum au ajuns în sat. Printre primii oameni pe care Adina i-a întîlnit s-a numărat şi Relu Muşa, de 49 de ani, din localitate. Potrivit afirmaţiilor bărbatului, femeia stătea pe marginea drumului, împreună cu băieţelul ei: „Mă duceam la un cunoscut din sat, cînd am văzut-o pe femeie şi pe copil. Iniţial m-a rugat să-i arăt unde este staţia de microbuz, dar după aceea a schimbat placa şi a început să spună că ar fi fost bine dacă aveau unde să stea peste noapte. Pentru că afară era frig şi ninsese, nu m-a lăsat inima să-i părăsesc în stradă şi i-am luat la mine”. Cu toate că, iniţial, era vorba doar de o noapte, femeia a rămas în casa lui Relu pînă în luna iunie, trăind în concubinaj cu acesta. În dimineaţa de 19 iunie, Adina Stoica a dispărut însă de acasă, lăsînd în urma sa copilul de patru ani şi o sacoşă plină cu acte, printre care şi cartea sa provizorie de identitate. Relu Muşa susţine că, înainte de a pleca, femeia i-a furat 2.000 de lei din casă. „Eu cred că o să fie găsită prin Eforie Sud, prostituîndu-se. Obişnuia de multe ori să-mi umble în portofel şi să-mi ia bani”, susţine Muşa. Dispariţia subită a Adinei Stoica i-a îngrijorat pe vecini (care au anunţat Serviciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Agigea - localitate de care aparţine satul Lazu) cu atît mai mult cu cît Relu Muşa a fost condamnat în 1989 pentru că şi-a omorît nevasta, cu care avea cinci copii. Deşi el susţine în continuare că nu este vinovat, instanţa de la acea vreme l-a condamnat la aproape nouă ani de închisoare. După opt ani, bărbatul a fost eliberat condiţionat şi s-a întors în casa sa din localitatea Lazu, unde locuieşte şi în prezent, împreună cu mama lui, Paraschiva Iordache, de 81 de ani şi cu cel mai mic dintre copiii săi, Savu Muşa, de 21 de ani. Ceilalţi patru copii au plecat din casa părintească şi şi-au întemeiat propriile familii. În urma anchetei întreprinse de asistenţii sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, la începutul lunii septembrie, băiatul Adinei Stoica a fost luat din casa lui Relu Muşa şi dus într-un centru de plasament. Totodată, asistenţii sociali au încercat să o găseacă pe mama copilului, pentru a vedea de ce şi-a abandonat copilul. „Pînă în prezent nu am reuşit să o găsim pe mama minorului aflat în grija noastră. Vom continua cercetările”, a declarat directorul general al DGASPC, Petre Dinică. Nici poliţiştii nu au avut mai mult noroc în investigaţiile efectuate. „Poliţiştii au făcut cercetări în casa lui Relu Muşa, din acestea reieşind că nu există indicii că bărbatul ar fi implicat în dispariţia Adinei Stoica. Nu am reuşit s-o localizăm însă pe femeie”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, Radu Croitoru. Adina Stoica a fost dată în urmărire generală naţională, poliţiştii sperînd că în acest fel o vor găsi. Din păcate, faptul că femeia nu are rude în viaţă îngreunează căutarea acesteia. Pînă cînd Adina Stoica va fi găsită, băieţelul ei, Nicolae, va rămîne în grija DGASPC.