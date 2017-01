Femeia care şi-ar fi cerut înapoi datoria în bani de la preşedinta ICCJ, trimisă în judecată

Femeia care i-a trimis mesaje preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Livia Stanciu, cerându-i înapoi cei 20.000 de euro pe care aceasta i-ar fi împrumutat soţului mort al oficialei, a fost trimisă în judecată, în stare de arest preventiv. Varianta cu împrumutul nu apare însă în rechizitoriul procurorilor DNA. Potrivit acestora, în perioada august/septembrie 2013 - 3 iunie 2014, Mariana Rarinca a amenințat-o pe Livia Stanciu cu darea în vileag a unor fapte imaginare, compromițătoare pentru aceasta și pentru soțul acesteia. „În schimbul nedivulgării către presă a acestor informaţii presupus compromiţătoare, inculpata Rarinca Mariana i-a pretins persoanei vătămate suma de 20.000 de euro”, au scris procurorii în actul de sesizare a instanţei. Amenințările cu divulgarea către presă a unor informații presupus compromițătoare şi cererea ca Livia Stanciu să îi dea 20.000 de euro drept compensație pentru "datorii" care ar fi fost plătite de Mariana Rarinca în numele soțului judecătoarei au fost transmise unei rude de-a acesteia. "În perioada aprilie 2014 - 3 iunie 2014, persoana vătămată a primit amenințări prin intermediul unei convorbiri telefonice și prin mesaje tip SMS. Inculpata a amenințat-o pe persoana vătămată cu divulgarea către presă (un post important de televiziune) a unor date compromiţătoare despre persoana vătămată şi familia acesteia. În schimbul nedivulgării acestor informaţii compromiţătoare, inculpata Rarinca Mariana i-a pretins persoanei vătămate o sumă de bani", au precizat procurorii. Anchetatorii au menţionat în rechizitoriu că probele administrate au arătat că faptele pe care Mariana Rarinca intenționa să le divulge cu privire la Livia Stanciu și la membrii familiei acesteia sunt imaginare, "întrucât nici persoana vătămată, nici soțul acesteia nu au avut și nu au vreo datorie față de inculpată". În acest dosar, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii.

Procurorii DNA arătau, în referatul prin care au cerut arestarea preventivă a Marianei Rarinca, faptul că aceasta a luat legătura, iniţial, cu cumnatul Liviei Stanciu. Potrivit anchetatorilor, Rarinca i-a spus bărbatului pretenţiile pe care le are, iar după câteva întâlniri cu acesta, i-a transmis mai multe mesaje pe telefonul mobil, prin care punea presiune în legătură cu divulgarea în presă a unor informaţii presupus compromiţătoare pentru judecătoare. "Nu pot sa mai aştept. Nu o sa vă placă dar mam hotărît sa numai ţin cont decît de mine şi de ai mei. Cineva va avea musafiri neplăcute la usa", "Am semnat cu o tel şi voi spune tot ce ştiu cu date concrete şi cu martori dna ma ignorat total dar eu am plătit o parte din datorii şi vreau banii", "Voi pune şi pe internet" şi "Sunt în drum spre Bucureşti nu mai am milă de nimeni. o sa iasă aşa de urît încât poate sa şi dea demisia am vrut doar banii mei" sunt mesajele pe care le-a trimis Rarinca cumnatului judecătoarei, potrivit DNA. Procurorii mai arată că destinatarul SMS-urilor, după ce a primit al patrulea mesaj, s-a supărat şi a sunat-o pe cumnata sa, Livia Stanciu, să o întrebe dacă a luat legătura cu Rarinca. Cumnatul Liviei Stanciu i-a mai spus judecătoarei că Rarinca pretinde că le-a dat creditorilor soţului ei, în numele acestuia, 20.000 de euro, iar acum are pretenţia ca suma respectivă să-i fie dată pentru a nu face dezvăluiri în presă.