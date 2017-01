Femeia căreia i-a fost extirpată tumora gigant şi-a revenit după operaţie

După ce la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a fost efectuat, în premieră naţională, primul transplant de celule stem, marţi, a avut loc la unitatea sanitară o nouă premieră naţională. Medicii constănţeni au extirpat o tumoră gigant, de peste 40 de kg, localizată pe coapsa stîngă a unei paciente de 53 de ani. Lucreţia Bălţăţeanu este din Bucureşti şi a venit la Constanţa pentru că toţi medicii din Capitală au refuzat să o opereze. Unii dintre aceştia erau ferm convinşi că tumora este de natură malignă, alţii au decis că pacienta se va vindeca dacă va urma un tratament medicamentos. Niciunul, însă, susţine Lucreţia Bălţăţeanu, nu i-a acordat o şansă la o viaţă normală. Cei care s-au încumetat să o consulte i-au spus că ar putea trăi, numai în cazul în care îi va fi amputat piciorul pe care s-a dezvoltat tumora, dar pacienta nu a vrut să accepte această variantă. A aflat că la Constanţa operează prof.univ.dr. Mircea Pătruţ, un cunoscut chirurg cardio-vascular. “Mi-am luat inima în dinţi şi am apelat la ajutorul medicului de la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa. Doctorul Pătruţ a fost singurul medic care a avut curajul să mă opereze şi, la numai o zi după intervenţia chirurgicală, mă simt foarte bine. După aproape doi ani, am reuşit să dorm liniştită, deoarece înainte, din cauza durerilor, nu puteam să închid un ochi. Mă simt ca şi cum aş fi renăscut. Nu îmi vine să cred că această tumoră a putut fi extirpată atît de uşor, în maximum trei ore de operaţie. Medicii de la Spitalul Municipal Bucureşti, în frunte cu directorul acelei unităţi sanitare, mi-au spus că am numeroase metastaze şi nici nu au vrut să se uite la mine. Nu am cancer şi acest lucru se putea vedea dacă mi s-ar fi făcut nişte analize”, a declarat, ieri, Lucreţia Bălţăţeanu.

Pacienta spune că a fost plimbată în mai toate unităţile sanitare din Capitală, atît private, cît şi de stat. “Am fost la Spitalul Fundeni, Panduri, Marie-Curie, Sf. Pantelimon, Euroclinic. Fiecare punea un diagnostic, dar niciunul dintre medici nu a vrut să îmi facă nişte investigaţii amănunţite. Tumora s-a dezvoltat vertiginos în ultimele luni, după ce am făcut o infecţie intraspitalicească. În urmă cu doi ani, pe coapsa stîngă am simţit o formaţiune de mărimea unei măsline. Am mers la medicul de familie, care m-a trimis la un dermatolog, care la rîndul lui a zis că ar fi bine să consult un ortoped. În timpul în care eram plimbată din medic în medic, tumora a crescut. Am cheltuit sume foarte mari de bani pentru a mă vindeca, fără niciun folos însă”, a povestit Lucreţia Bălţăţeanu. Femeia spune că nu le poartă pică celor care ar fi lăsat-o să moară şi că este fericită că s-a vindecat. Medicii constănţeni spun că, în maximum o săptămînă, femeia va fi externată, iar pînă atunci va face recuperare pentru a putea merge singură.