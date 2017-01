Femeia cu cele mai frumoase picioare

Fergie, solista trupei Black Eyed Peas, are cele mai frumoase picioare din showbiz, este concluzia unui sondaj online. În vîrstă de 31 de ani, Fergie care tocmai a lansat primul ei album solo intitulat "The Dutchess", a surclasat o listă de staruri uimitoare, precum cîntăreaţa Christina Aguilera şi top modelul Petra Nemcova, care s-au plasat pe locul al doilea, respectiv, al treilea în acest top realizat de Sky. Petra Nemcova nu a fost singurul top model care a cîştigat un loc pe această listă: Naomi Campbell, care în ultima vreme are foarte mari necazuri cu justiţia din cauza comportamentului ei violent, s-a situat pe locul al cincilea.

Printre alte celebrităţi clasate în primele zece locuri ale clasamentului s-au mai numărat fosta membră a trupei Spice Girls Emma Bunton, pe locul al patrulea, actriţa Sienna Miller, iubita lui Jude Law, pe locul al şaptelea şi Jennifer Aniston pe poziţia a zecea. Participanţii la acest sondaj au avut de ales dintr-o listă de 52 de celebrităţi cu picioare frumoase. Printre marile perdante se numără Victoria Beckham, criticată pentru că este prea slabă, Angelina Jolie şi starleta Paris Hilton.