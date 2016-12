Cea de a VII-a ediţie a simpozionului internaţional „Femeia de etnie turcă din Balcani”, în organizarea Uniunii Democrate Turce din România, va debuta mâine, de la ora 11.00, la hotelul Ten din Constanţa. Cu acest prilej, timp de trei zile, turcoaicele cu diplomă universitară din România, Turcia, Grecia, Macedonia şi Azerbaidjan vor dezbate teme precum: „Implicarea femeii turce în lupta de eliberare şi în viaţa socială a Turciei”, „Rolul şi importanţa familiei din perspectiva lui Ziya Gökalp” sau „Personajele feminine în teatrul turcesc din perioada 1970-1990”.

În cadrul simpozionului vor fi vernisate, mâine, expoziţia de pictură a tinerei artiste plastice Celine Ali, elevă la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, şi expoziţia de pictură pe sticlă „Motive ale artei turceşti”, realizată de Angelica Abdula. De asemenea, vor fi prezentate şi fotografii sub genericul „Femeia în viziunea pictorilor turci”, realizate cu sprijinul Ministerului de Externe al Republicii Turcia.

Tot mâine, în pauza dintre prezentarea lucrărilor va fi lansată cartea „Pagini din istoria Turciei de la huni până în zilele noastre”, semnată de profesorul turcolog Mustafa Ali Mehmet.

Programul participantelor din străinătate la simpozion mai cuprinde o vizită la Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa şi la Centrul Cultural „Yunus Emre”. Comitetul de organizare al simpozionului este format din: preşedintele Comisiei de Femei a UDTR, Amet Melec, Accoium Durie şi Abdula Ghiulten.

„Simpozionul internaţional „Femeia de etnie turcă din Balcani” este cea mai amplă manifestare organizată în acest an de comisia de femei a UDTR. În ediţia din acest an, am hotărât să îmbinăm dimensiunea ştiinţifică a simpozionului, prin lucrările prezentate de profesorii universitari participanţi, cu cea culturală, prin vernisarea de expoziţii şi prin lansarea unei cărţi valoroase pentru turcii de pretutindeni. Acest simpozion demonstrează că etnicii turci din România continuă să fie o punte de legătură între Turcia şi celelalte ţări balcanice unde locuiesc comunităţi de turci, un pol al dialogului intercultural”, a spus preşedintele Comisiei de Femei, Amet Melec.

La deschiderea lucrărilor simpozionului sunt aşteptaţi să participe: preşedintele UDTR, Osman Fedbi, secretarul general Ervin Ibraim, deputatul Iusein Ibram, subprefecţii Accoium Levent şi Anefi Ersun, subsecretarul de stat Aledin Amet, şeful Cultului Musulman din România, muftiul Muurat Iusuf, consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Ali Bozcalişkan, dar şi alţi diplomaţi acreditaţi în România.