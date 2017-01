Femeia înjunghiată a murit în chinuri groaznice! Doi copii rămân fără mamă!

10:41:21 / 29 Mai 2016

pentru mazaristi

Fagadau este in primarie de ani de zile ca vice sau primar timp in care nu a facut nimic pentru siguranta cetatenilor ba mai mult a bagat principalele bulevarde in bezna ...mergeti la delfinariu sa vedeti ce intuneric e in statia aia blestemata..asa ca puie mazare si puie fagadau ..in rest ...e bine !