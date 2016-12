Femeia omorâtă de fostul iubit îl reclamase pe acesta la Poliție!

14:34:24 / 01 Februarie 2016

Incompetenti

Adică A venit un agent și i-a lăsat O citație Sigur ca știa cum se numește reclamatul,iar la o verificare în bază de date ar fi reieșit cine este!Mai ales ca Secțiile de poliție păstrează evidență condamnaților/liberaților condiționați,,,,etc.Și atunci ce ar fi trebuit să fqca agentul?Află unde lucrează,se sucea la muncă.Nu era acolo.Ce făcea? Se ducea la domiciliu și îl găsea.Sau de nu flerul de copoi îl făcea să " facă O pândă" la domiciliul victimei.Și gata.Dar nu mă mir de dobitocii de acolo.Acum un an am reclamat O situație și au greșit adresa.Mai exact am rezolvat eu cazul în locul lor.Jigodii nu copoi