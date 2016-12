Femeie de doar 25 kilograme, în stare gravă, la spital

O femeie de 62 de ani, din localitatea băcăuană Racova, a ajuns în stare gravă la spital, bolnavă de cancer şi cântărind doar 25 de kilograme, în condiţiile în care a fost neglijată sever în ultimele cinci luni, fiind găsită în casă înfometată, deshidratată şi fără căldură. Potrivit reprezentanţilor Spitalului Orăşenesc Buhuşi, femeia, imobilizată în pat, a fost găsită de către vecinii acesteia, după ce nu au mai observat mişcare în curtea locuinţei, şi nici fum ieşind pe hornul casei. Localnicii au sunat la numărul de urgenţă 112, femeia neglijată sever fiind preluată de o ambulanţă şi transportată în stare gravă la spitalul din Buhuşi. ”Este ceva de groază cum arată această femeie, cum vezi numai în filmele vechi, cu lagărele de exterminare de pe timpul lui Hitler. Pacienta are doar 25 de kilograme, adică greutatea oaselor, la mai puţin de jumătate faţă de greutatea normală la vârsta sa. Pe lângă faptul că are cancer, femeia a fost neglijată sever în ultimele cinci luni. Am înţeles că ar avea o fată, care mai trecea din când în când pe la ea şi o hrănea. Însă, trăia în condiţii mizerabile, greu de imaginat, având zone necrozate pe mâini şi picioare”, a declarat managerul Spitalului Orăşenesc Buhuşi, Mouhannad Toron. Medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor de supravieţuire ale femeii, care a intrat într-un program de recuperare. Reprezentanţii Spitalului Orăşenesc Negreşti au sesizat Poliţia în acest caz pentru a fi declanşată o anchetă.