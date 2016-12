Femeie găsită pe plajă, pe jumătate dezbrăcată

Poliţiştii constănţeni aşteaptă verdictul medicilor legişti pentru a afla împrejurările în care o femeie găsită, ieri, pe plaja din Faleză Nord, şi-a pierdut viaţa. Anchetatorii spun că deşi nu au fost descoperite urme clare de violenţă pe trupul femeii, lipsa hainelor ridică unele semne de întrebare. Poliţiştii din cadrul Secţiei I de Poliţie au intrat în alertă în jurul orei 11.00 după ce un bărbat a sunat la 112 şi a sesizat faptul că a găsit o femeie moartă. „Am văzut cum plutea ceva, cam la doi metri de mal. Se vedea ca şi cum ar fi fost fluturate nişte haine. Tot mergând pe malul apei, am zis, până la urmă, să văd ce este cu hainele astea. În momentul în care m-am apropiat am văzut că este o femeie dezbrăcată până la jumătate. M-am speriat şi am sunat la poliţie“, a declarat Andrei Munteanu, bărbatul care a făcut macabra descoperire. În urma primelor verificări, oamenii legii nu au descoperit semne vizibile de violenţă, iar în hainele victimei a fost găsit un portofel ce conţinea 40 lei, fără a fi identificate alte bunuri, respectiv acte de identitate ori bijuterii. Un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa a încercat să o resusciteze însă eforturile lor au fost în zadar. Pentru a pleca, medicii au avut nevoie de intervenţia unui buldoexcavator, întrucât ambulanţa a rămas blocată în nisip. Odată cu extinderea cercetărilor, poliţiştii au descoperit că victima este o femeie de 47 de ani, din localitatea Cobadin, care a dispărut miercuri seară de acasă. Rudele acesteia le-au spus anchetatorilor că femeia a plecat să se tundă şi de atunci nu au mai reuşit să dea de urma ei. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor morţii.