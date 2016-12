Femeie în comă după ce a fost lovită de un stativ, în spital

Poliţia a declanşat o anchetă în cazul unei femei operate pe creier şi internate la Spitalul de Neurochirurgie Iaşi, a cărei fiică reclamă că mama sa a intrat în comă după ce i-ar fi căzut peste faţă, la terapie intensivă, stativul pe care era agăţată perfuzia. Valentina Rusu, în vârstă 59 de ani, a fost operată pe creier în 13 martie, pentru a-i fi înlăturată o tumoare, fiind internată la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. Fiica femeii, Iulia Ivănescu, spune că ea a fost plecată în Italia şi că mama sa a mers la spital singură, pe picioarele sale, iar după o săptămână, a fost operată pentru tumoarea pe creier. Ea a spus că, după operaţie, starea de sănătate a mamei sale era în general bună şi că aceasta avea o "paralizie uşoară pe partea stângă", însă medicii i-au dat asigurări că în urma terapiei îşi va reveni. "Medicul la care a fost internată mama mi-a explicat riscurile operaţiei, am înţeles ce s-ar putea întâmpla şi am semnat un document. După operaţie, mama a avut o paralizie uşoară pe partea stângă, însă mi s-a spus că se poate recupera cu terapie. După intervenţie, răspundea la stimuli şi îşi revenea uşor. Sâmbătă am stat de vorbă cu ea, era lucidă şi mi s-a spus că starea ei era favorabilă", a declarat, ieri, fiica femeii. Aceasta mai spune că medicii au informat-o apoi că în noaptea de duminică, când era internată într-un salon de la secţia de terapie intensivă, mama sa a tras de stativul pe care este agăţată perfuzia, iar aceasta i-ar fi căzut peste faţă. Iulia Ivănescu mai susţine că starea mamei sale s-a modificat luni, aceasta fiind agitată, cu faţa umflată şi fără coerenţă în exprimare. "Luni dimineaţă, medicul care a operat-o mi-a spus că, pe parcursul nopţii, mamei i-a căzut în cap stativul de care este ataşată perfuzia. Era şi dumneaei uimită de situaţie. Eu încă nu pot să înţeleg cum stativul care se afla la capătul patului, la picioarele mamei, i-a venit peste ochi şi peste faţă. Cum a putut ea, cu mâna stângă uşor paralizată şi destul de moleşită? De ce nimeni nu îmi spune cine era de gardă în acea noapte şi unde erau infirmierele sau asistentele când s-a întâmplat? Despre situaţie am aflat de la neurochirurgul care a operat-o pe mama şi de la medicul din ATI care o are în evidenţă", a adăugat Iulia Ivănescu. Ea susţine că, ulterior, reprezentanţii spitalului au informat-o că mama sa a făcut un anevrism şi are ischemie cerebrală, după care femeia a intrat în comă, fiind resuscitată, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic. Iulia Ivănescu a precizat că a făcut plângeri la Colegiul Medicilor şi la Poliţie. "A fost depusă o sesizare privind neglijenţa în serviciu a cadrelor medicale, o nesupraveghere care ar fi cauzat ca stativul respectiv să cadă pe corpul mamei. S-a întocmit un dosar penal şi urmează să se identifice persoanele care se fac vinovate de situaţia creată“, a declarat, ieri, Anca Vîjiac, purtător de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi. Reprezentanţii Spitalului de Neurochirurgie susţin, la rândul lor, că înrăutăţirea stării de sănătate a femeii nu are legătură cu faptul că i-a căzut peste faţă stativul cu perfuzia. "Starea actuală a pacientei nu are nicio legătură cu accidentul petrecut pe secţie. Femeia are doar o vânătaie care nu influenţează evoluţia post-operatorie. În tomografia făcută după accident se vede clar că nu s-a întâmplat nimic după ce i-a căzut stativul peste faţă. Faptul că are faţa umflată se datorează şi intervenţiei la care a fost supusă, pentru că sângele se retrage spre faţă. Accidentul s-a produs pentru că pacienta a tras de firul perfuzorului. Eu ştiu că starea pacientei era gravă. Traumatismul acesta nu a băgat-o în comă. Dacă s-ar fi ajuns la comă din cauza faptului că i-a căzut stativul peste faţă, trebuia să i se fi format un hematom, or pe tomografie nu se vede nimic în acest sens", a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie Iaşi, medicul neurochirurg Marius Dabija.