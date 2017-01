Femeie înjunghiată pe bulevardul Mamaia!

Polițiștii au intrat în alertă marți, în jurul orei 14.50, după ce o femeie, în vârstă de 38 de ani, a fost atacată cu bestialitate, în propria casă, de fostul ei concubin. Incidentul a avut loc într-o gospodărie sărăcăcioasă situată în apropiere de restaurantul „La Dolce Vita", de pe bulevardul Mamaia. Bărbatul de etnie rromă a înjunghiat-o pe fosta sa iubită, pe care ar fi vrut să o răpească. Victima a început să țipe după ajutor. În acel moment, atacatorul a decis să fugă de la locul faptei. Un vecin care trecea chiar prin fața casei în acele momente a văzut-o pe femeie întinsă pe jos prin curte. Acesta a sunat la 112, iar la fața locului a ajuns de urgență un echipaj SMURD.

„Urla, țipa după ajutor, se tăvălea pe iarbă. Nu am stat mult pe gânduri și am sunat la Poliție. Din ce am văzut eu, era conștientă! Medicii au ajuns foarte repede și sper să se facă bine. Îi cunosc și pe ea, și pe bărbatul ei, suntem vecini", a mărturisit martorul cara a alertat autoritățile. Femeia a fost preluată de medici și transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. La fața locului a ajuns și iubitul acesteia, care le-a spus imediat polițiștilor și jurnaliștilor cine a fost atacatorul. De aici începe telenovela demnă de filmele de la Bollywood.

„Am fost plecat puțin de acasă și când m-am întors am văzut mașini de Poliție, în fața curții. Mă gândeam poate mă caută pe mine, dar apoi am văzut și ambulanța. Am fugit și am întrebat-o pe femeia mea: fă ce ai pățit, cine ți-a făcut asta? Ea mi-a spus că a fost atacată de fostul ei iubit, cel care a locuit aici, în casa asta, înainte să mă mut eu cu ea. Nu e prima oară când vine peste noi. Cu trei luni în urmă ne-a dat foc la casă. Dacă vă vine să credeți, el este într-o relație acum chiar cu sora concubinei mele, pe care a înjunghiat-o", a povestit bărbatul femeii agresate.

Medicii spun că femeia este conștientă, iar plaga provocată prin înjunghiere în zona abdomenului nu este mai adâncă de un centimetru. Polițiștii au pornit imediat pe urmele atacatorului, pe care l-au prins la doar trei ore de la comiterea faptei. Acesta a fost dus la Secția 1 în jurul orei 18.00.

