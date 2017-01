Femeile ar trebui să apeleze la procedura congelării ovulelelor la tinereţe

Femeile singure care apelează la congelarea ovulelor pentru a-şi putea întemeia o familie mai târziu se pare că amână prea mult această procedură, au avertizat specialişti în fertilizarea in vitro. Această procedură oferă femeilor şansa de a-şi păstra ovulele cât timp acestea sunt încă în stare bună, însă multe aşteaptă până aproape de 40 de ani, când calitatea ovulelor începe să scadă. Cercetătorii americani au afirmat că femeile care şi-au îngheţat ovule din motive non-medicale au avut în general vârste între 37 şi 39 de ani. Însă se pare că ovulele îşi pierd din calitate şi fertilitatea scade după vârsta de 35 de ani. O echipă condusă de Aylin Pelin Cil, de la Reproductive Medicine Associates din New York, a analizat 26 de studii privind congelarea ovulelor şi a descoperit că există mai multe şanse ca femeile să rămână însărcinate dacă ovulele lor au fost congelate când aveau sub 30 de ani.