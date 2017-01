Femeile centenare vor putea concepe copii

În următorii 30 de ani, femeile centenare vor fi capabile să conceapă propriii copii. O echipă internaţională de cercetători prestigioşi din domeniu susţine că în curînd, infertilitatea va fi eradicată. Cu ajutorul unor tehnici care încă mai pot fi dezvoltate, cercetătorii cred că vor putea crea spermă şi ovule din celule ale pielii. Sperma şi ovulele obţinute prin celule suşă vor putea fi combinate pentru a se obţine embrioni. Părinţii vor putea apela la aşa-numitul designer de bebeluşi, selectînd embrionii pe baza unor caracteristici fizice şi psihice, precum culoarea părului, înălţimea, inteligenţa sau lipsa genelor care predispun la anumite boli.

Previziunile au fost făcute de o echipă de specialişti care au fost rugaţi să anticipeze progresele care vor fi înregistrate în reproducerea umană pînă în 2038. Studiul a fost publicat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la naşterea lui Louise Brown, primul copil conceput in vitro. Printre metodele prevăzute de cercetători se numără gestaţia într-un uter artificial, scăderea costurilor fertilizărilor in vitro şi, mai controversată, crearea de embrioni pentru experimente. În prezent, cea mai bătrînă mamă din lume este o femeie din India, Omkari Panwar, care a născut gemeni, obţinuţi prin inseminare in vitro, la vîrsta de 70 de ani. Recordul anterior a fost deţinut de românca Adriana Iliescu, care, în ianuarie 2005, la 67 de ani, a adus pe lume o fetiţă perfect sănătoasă.