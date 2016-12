Femeile, de două ori mai educate decât în urmă cu 40 de ani

Numărul de femei educate a crescut mult faţă de acum 40 de ani, iar numărul de ani petrecuţi în şcoală, la femei, s-a dublat în această perioadă, arată un studiu realizat în SUA. Bunicile povesteau că nu se puteau duce la şcoală pentru că trebuiau să aibă grijă de casă sau de animale, sau pentru că familia le interzicea acest lucru. În doar 40 de ani, între 1970 şi 2009, s-au realizat extrem de multe progrese, iar şcolarizarea în rândul femeilor a crescut simţitor, arată studiul realizat la Universitatea din Washington, publicat de The Lancet. Nu numai femeile au beneficiat de mai multă educaţie, arată cercetătorii. În cazul bărbaţilor, numărul de ani petrecuţi în şcoală a crescut de la 4,7 în medie în 1970, la 8,3 în 2009, iar la femei a crescut de la 3,5 la 7,1, în medie. Creşterea substanţială a educaţiei femeilor a avut implicaţii importante pentru sănătate, dar şi pentru statutul şi rolul femeilor în societate, arată studiul realizat pe cetăţeni din 175 de ţări. Principalele beneficii au fost reducerea mortalităţii la copii şi creşterea economică. Studiul arată că în aceeaşi perioadă în care şcolarizarea femeilor a crescut, mortalitatea la copiii de sub cinci ani a scăzut cu 50%, până la 7,8 milioane de decese pe an. Cercetătorii atribuie scăderea mortalităţii faptului că femeile educate pot mai uşor să ia decizii privind igiena personală, nutriţie şi educaţia copiilor. Studiul arată că, în 1970, cea mai gravă situaţie era în Africa, unde în majoritatea ţărilor, femeile aveau doi ani sau mai puţin petrecuţi într-o instituţie de învăţământ, dar şi în China, unde aveau între 2 şi 3 ani. În Canada şi Statele Unite, media privind anii petrecuţi în şcoală la femei era cea mai mare, 12, respectiv 8-9 ani. Situaţia s-a schimbat până în 2009, cifrele arătând că în majoritatea ţărilor s-au înregistrat progrese ample, media crescând cu cel puţin un an în toate statele. Cele mai mari progrese s-au înregistrat în Rusia, Arabia Saudită, Spania şi Peru, cu o creştere a numărului de ani petrecuţi în şcoală de cel şapte ani. Progrese au făcut şi China, ţările din sudul Africii, Iranul, Mexic şi Brazilia, unde media anilor petrecuţi în şcoală a crescut cu şase ani. În România, creşterea în ani de educaţie în perioada studiată a fost de cinci ani, după cum arată studiul. În 1970, majoritatea femeilor aveau 6-7 ani de educaţie.