Femeile din PRM reclamă lipsa de sprijin din partea Coaliţiei

Reprezentantele Organizaţiilor de Femei ale PRM din şapte judeţe (Constanţa, Tulcea, Călăraşi, Brăila, Ialomiţa, Galaţi şi Buzău) s-au întîlnit, sîmbătă, la Constanţa, pentru a discuta despre activitatea organizaţiilor pe care le reprezintă şi pentru a pune în valoare problemele cu care se confruntă în teritoriu. "Problemele cu care se confruntă organizaţiile noastre în acest moment sînt comune şi se referă, în primul rînd, la lipsa de sprijin din partea Coaliţiei, în toate domeniile", a declarat preşedintele Organizaţiei Naţionale de Femei (ONF) a PRM, Angela Buciu. Referindu-se la situaţia politică actuală, Angela Buciu a declarat că ONF a PRM refuză să se implice în "circul" creat pe scena politică românească, întrucît doctrina partidului nu trebuie "murdărită" cu problemele altora. "Am mai spus şi repet: Coaliţia nu a fost pregătită să guverneze. Nu are specialişti şi de aici izvorăsc toate problemele. Sîntem într-o degringoladă totală şi ne este foarte greu să ţinem pasul cu problemele care apar zilnic, fără un sprijin din partea celor care conduc ţara. Cînd s-a pus problema analizei bugetului pe 2006, PRM şi PSD au părăsit sala de plen pentru că amendamentele lor nu au fost luate în seamă, în ciuda faptului că tratau probleme stringente. Cei de la Putere le-au exclus din start. Ne implicăm în tot felul de proiecte viabile dar, pentru că vin din partea Opoziţiei, acestea sînt respinse", a spus liderul femeilor din PRM. Ea a adăugat că organizaţia pe care o conduce are în vedere şi eventualitatea unor alegeri anticipate, fapt pentru care membrii PRM se vor implica activ în pregătirea lor. Un alt subiect abordat de către reprezentantele PRM a fost campania de deconspirare a foştilor colaboratori ai Securităţii. "Dosariada este, la rîndul său, un circ. Este o diversiune", a apreciat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Niculina Moisescu. De aceeaşi părere este şi primarul comunei Valea Nucarilor, din Tulcea, Ileana Perşinaru, care a adăugat că Dosariada are ca scop distragerea atenţiei românilor de la problemele cu adevărat importante ale ţării: lipsa banilor, Sănătatea, Educaţia etc. Femeile din PRM cred că Mona Muscă a plătit o poliţă mai veche atunci cînd a fost exclusă din PNL, întrucît a îndrăznit să fie împotriva "primului motociclist al ţării", Călin Popescu Tăriceanu.