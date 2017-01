Femeile din viaţa lui P.Diddy, sursa lui de inspiraţie

Celebrul rapper american ameninţă să se retragă din muzică, însă pînă atunci, astăzi are loc, în Statele Unite, lansarea celui mai nou album al său, "Press Play". Acesta include piese inspirate din relaţia lui P.Diddy cu actuala sa prietenă, Kim Porter dar şi cu faimoasa lui fostă logodnică, Jennifer Lopez. "Este probabil cea mai personală înregistrare a mea", a ţinut să mărturisească rapper-ul în vîrstă de 35 de ani. Acesta nu s-a ferit să recunoască faptul că pentru celelalte albume nu s-a prea obosit însă în cazul acestuia din urmă a muncit mult, pentru că are legătură cu viaţa lui personală, cu cea mai intimă parte a ei, care este dragostea.

P.Diddy a recunoscut că nu a iubit-o niciodată pe Jennifer Lopez, pentru că a fost întotdeaună îndrăgostit de Kim Porter, actuala sa parteneră. Artistul a declarat că J.Lo nu a fost cea mai mare iubire a vieţii sale. Jennifer Lopez a început o relaţie cu P.Diddy în 1999, după ce s-a despărţit de primul său soţ, Ojani Noa. În acea perioadă, P.Diddy se despărţise şi el de modelul Kim Porter, cu care are un băiat, Christian, născut în 1996. În anul 2000, Jennifer Lopez a lansat piesa "My Love Don't Cost a Thing" ("Dragostea mea nu costa nimic") inspirată, se pare, din relaţia sa cu P.Diddy, care începuse să se deterioreze. Cei doi s-au despărţit un an mai tîrziu.

În prezent, rapper-ul este foarte fericit alături de aceeaşi Kim Porter de la care aşteaptă sosirea pe lume a două gemene. P.Diddy mai are un băiat de 12 ani, Justin, pe lîngă Christian, acum de 8 ani. Întrebat de reporteri dacă îşi va creşte fetiţele altfel decît pe fiii săi, rapper-ul nu a ştiut să spună decît că se va ruga pentru asta. Să fie de bine sau, mai bine zis, oare cît de rău şi-a crescut băieţii?!