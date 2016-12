Femeile sunt încă discriminate în Europa: plată inegală la muncă egală

Femeile încă sunt discriminate în raport cu bărbații la nivel european, atât în privința egalității de șanse în obținerea unei funcții de conducere într-o companie, cât și în ceea ce privește plata pentru aceeași muncă prestată, susține șeful reprezentanței Comisiei Europene (CE) în România, Angela Filote. „În afară de acest gen de discriminare (egalitatea de șanse în obținerea unei funcții de conducere - n.r.), mai există altul, pe un alt principiu absolut fundamental. Toți suntem de acord cu el și totuși nu îl vedem în viață: plată egală la muncă egală. Câți știți că, începând de ieri (luni - n.r.), femeile din Uniunea Europeană lucrează, pentru restul anului, gratis? Dacă ar fi să fie plătite tot atât de mult cât sunt bărbații pentru aceeași muncă, ele și-au primit deja salariul de anul acesta”, a declarat, marți, Angela Filote, în conferința "Gender Diversity in the Boardrooms - Key Driver to Company Performance". Referitor la preocuparea Comisiei Europene cu privire la accesul egal al femeilor la funcțiile de conducere, aceasta a apărut în momentul în care s-a constatat că acest principiu nu se regăsește în viața de zi cu zi. Astfel, în 2010, CE a publicat o strategie pe cinci ani în acest sens, prin care recomandă statelor membre ca, în mod voluntar, să ia măsurile necesare astfel încât să se ajungă la egalitatea de facto între femei și bărbați.

"După un an, am constatat că numărul femeilor membre în board-uri crescuse cu doar 1%. Și atunci am zis: „OK. Dacă nu se întâmplă cu recomandarea, cu vorba bună, vom face o propunere legislativă”. Și așa s-a născut, în noiembrie 2012, o Directivă prin care ne propunem un obiectiv: să ajungem la 40% femei în poziții non-executive până în 2020", a explicat Angela Filote. Ea a precizat că evoluțiile cele mai bune s-au constatat în țările care au impus cote obligatorii, respectiv Franța, Italia, Belgia sau Germania. Alte state au abordat recomandări, fără a trece la cota obligatorie. "Noi nu impunem cotă, dar le cerem să facă ce știu ele mai bine și cum știu ele mai bine astfel încât, în 2020, să avem obiectivul atins. Suntem la 21% și ne dăm seama de subreprezentarea de gen în poziții de leadership. Dacă ne uităm la procentaj, dintre absolvenții de studii superioare, 60% sunt femei. Ei, cum se face că, atunci când 60% din absolvenți sunt femei, doar 20% ajung în aceste poziții? În România, procentajul este cam la 11%", a subliniat oficialul european.

În opinia sa, pentru ca această situație să se schimbe, la nivel european trebuie să se depună în continuare eforturi pentru aprobarea Directivei, iar la nivel național, Guvernul trebuie să fie pregătit pentru implementarea eficientă a acesteia.