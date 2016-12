Fenomenele meteo extreme au caracterizat anul 2012

Fenomene extreme s-au produs peste tot în lume, în 2012, în special în emisfera de nord, provocând temperaturi record vara, reducerea banchizei arctice şi perioade de frig extrem, a anunţat, ieri, Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM). Dacă anul 2012 a început cu fenomenul climatic La Nina, de intensitate de la slab la moderat, care a determinat răcirea climatului, temperaturile ajungând până la -50 de grade Celsius în Rusia, începând din aprilie, temperatura medie de pe suprafaţa pământului şi oceanelor a continuat să crească de la o lună la alta, subliniază experţii agenţiei ONU cu sediul la Geneva, în declaraţia anuală privind climatul. ”Instabilitatea naturală a climatului s-a datorat unor fenomene ca El Nino şi La Nina, care au efect asupra temperaturilor şi precipitaţiilor sezoniere şi anuale, dar nu pun în pericol tendinţa generală de încălzire pe termen lung, precum schimbările climatice antropice, mai exact cele care sunt legate de activitatea umană”, afirmă secretarul general al OMM, Michel Jarraud.

Anii din deceniul 2001-2011 sunt cunoscuţi ca unii dintre cei mai călduroşi înregistraţi vreodată, iar primele zece luni ale anului 2012 sugerează că şi acest an nu va face excepţie, punctează experţii ONU. Astfel, perioada ianuarie - octombrie 2012 se clasează pe locul nouă în rândul celor mai calde perioade care au fost observate de la începutul măsurătorilor, în 1850. Temperatura medie la suprafaţa globului (masele combinate ale suprafeţelor terestre şi oceanelor) pentru această perioadă prezintă o anomalie estimată cu 0,45 de grade Celsius mai mare decât temperatura normală calculată în perioada cuprinsă între anii 1961-1990 (14,2 grade Celsius). Informaţiile şi cifrele finale pentru 2012 vor fi publicate în martie 2013. În plus, OMM va publica, la 4 decembrie, un raport decenal privind starea climatului la nivel mondial. Sub efectul încălzirii globale, banchiza arctică s-a redus până la 3,43 milioane de kilometri pătraţi, pe 16 septembrie, aceasta fiind cea mai mică suprafaţă care a fost constatată de la începerea observaţiilor prin satelit, anunţă OMM, confirmând date publicate în septembrie, de Centrul American de Date privind Zăpezile şi Gheţurile (NSIDC).

Meteorologii estimează că Marea Britanie s-ar putea confrunta cu cea mai friguroasă iarnă din ultimul secol. Specialiştii în meteorologie susţin că temperaturile din Marea Britanie ar putea coborî până la minus 20 de grade Celsius în luna decembrie. Dacă previziunile lor se vor confirma, Marea Britanie va avea parte de cea mai geroasă iarnă din ultimii 100 de ani. În ultimele zile, în Marea Britanie s-au înregistrat inundaţii şi alunecări de teren de amploare. Ploile torenţiale au adus probleme în vestul ţării, unde un om a murit duminică, după ce maşina în care se afla a fost purtată de viitură într-un canal de scurgere. De două zile plouă torenţial iar viteza vântului a atins şi 140 de kilometri pe oră în anumite zone. Mii de case au rămas fără curent electric şi mai multe drumuri au fost blocate de trunchiuri de copaci smulşi din rădăcini. Traficul feroviar a fost întrerupt ore bune, între oraşele Taunton şi Exeter, în Anglia, după ce surparea unei coline a blocat şinele de cale ferată.