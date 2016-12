„Fenomenul” Constanţa, pe cale să lovească din nou

Pentru liceenii care fac parte din Centrul de Cercetări al Elevilor (CCE) din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa, sfârşitul lunii iulie aduce unul dintre cele mai aşteptate momente în ceea ce priveşte competiţiile dedicate elevilor din întreaga lume: concursul de proiectare staţii spaţiale organizat de NASA Houston. În acest an, Constanţa va fi reprezentată de o echipă de nouă elevi din cadrul CCE: şapte elevi ai CNMB, un elev al Liceului Teoretic „Ovidius” şi un elev al Liceului Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti. „Concursul se desfăşoară în perioada 31 iulie - 1 august, în Houston, Texas, mai exact, în cadrul Centrului Spaţial Johnson. Pentru a avea timp să ne pregătim, noi vom pleca din România pe 25 iulie”, a declarat profesorul de fizică din cadrul CNMB Ion Băraru, coordonatorul echipei. În fiecare an, NASA, prin cele două centre, Ames şi Houston, organizează două competiţii pentru elevii din întreaga lume. În cadrul concursului Ames, proiectele sunt trimise organizatorului, care decide câştigătorii, iar diplomele sosesc prin poştă.

REZULTATE EXCEPŢIONALE În ceea ce priveşte competiţia de la Houston, participanţii sunt nevoiţi să meargă în SUA pentru a putea concura. Aici, ei sunt organizaţi în corporaţii (mai multe echipe din mai multe ţări formează o corporaţie), şi trebuie să realizeze un proiect care să respecte întocmai cerinţele organizatorilor (planeta pe care să fie staţia, numărul populaţiei etc.). În acest an, echipa CCE face parte din Corporaţia Rockdonell, alături de echipe din SUA, Australia şi Regatul Unit al Marii Britanii (Cardiff, Ţara Galilor). „Subiectele le vom primi abia la începerea concursului. Încă nu ştim ce vom avea de „înfruntat”, însă sunt zvonuri potrivit cărora e o staţie pe Venus”, a mai spus prof. Băraru. Elevii CNMB au cucerit, pentru prima oară, marele premiu la acest concurs în 2004. De atunci au urmat numeroase participări cu rezultate din ce în ce mai numeroase şi mai valoroase, „fenomenul” Constanţa începând să fie din ce în ce mai cunoscut peste hotare. La ediţia din acest an a Concursului NASA Ames, elevii CCE au reuşit performanţa de-a obţine trei premii I, două premii II, patru premii III şi şase menţiuni de onoare.