Fenomenul bullying ia amploare pentru că nu este recunoscut oficial

Copiii supraponderali mai trebuie să suporte o povară: agresivitatea celor din jur. Mai ales la şcoală, ei sunt victime ale hărţuielilor verbale şi fizice. Acest fenomen se numeşte "bullying", un termen din engleză fără corespondent în limba română, deoarece autorităţile nu recunosc deocamdată, oficial, existenţa "bullying"-ului. Victimele sale se izolează, devin depresive şi chiar ajung la intenţii de sinucidere.

Cu toţii am avut colegi ochelarişti, graşi, slabi sau foarte înalţi. Dacă nu am fost unul dintre ei, atunci am făcut parte din tabăra cealaltă, a agresorilor activi sau pasivi. Hărţuirea verbală sau fizică la şcoală este recunoscută în alte state ca "fenomenul bullying."

Dramele pe care le trăiesc cei agresaţi sunt inimaginabile pentru restul colegilor. Poate acestora din urmă li se pare că totul e doar o glumă, dar pentru victime, rănile psihice nu se vindecă aproape niciodată.

Conform datelor publicate de Child Helpline International, fenomenul bullying în Europa este răspândit în proporţie de 94% în şcoli. Mai mult de 90% dintre victime au indicat colegi de şcoală drept agresori şi mai mult de 10% au indicat prieteni. În 4% din cazuri, profesorii erau acuzaţi de bullying. Victimele acestui fenomen sunt 42% băieţi şi 58% fete.

