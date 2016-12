Fenomenul Inna s-a dezlănţuit la Maritimo

Artista constănţeană care a cucerit lumea întreagă prin muzica şi imaginea ei, Inna, a răscolit, în miez de iarnă, atmosfera de la malul mării. Mii de constănţeni au luat cu asalt, sâmbătă seară, Maritimo Shopping Center, acolo unde Inna a susţinut cel mai important concert al iernii la Constanţa şi, totodată, primul ei mare concert de aici. Atmosfera a concurat cu cele de la marile ei show-uri din Occident.

PRIMUL CONCERT DIN 2014, ACASĂ În avansul concertului pe care l-a susţinut la Maritimo, Inna a avut o întâlnire cu câţiva reprezentanţi ai presei, la hotelul Vega din Mamaia. Bruneta a venit costumată pentru scenă şi a stat de vorbă cu presa despre viaţa ei de artist internaţional şi despre proiectele mari pe care le derulează. Cu modestie şi naturaleţe, bruneta s-a declarat entuziastă, la început de an, înainte de întâlnirea cu fanii de acasă.

„Mă simt minunat pentru faptul că primul meu concert din acest an este chiar acasă. Sunt mulţi prieteni, foşti colegi, cunoscuţi, care şi-au dorit mult să mă vadă live. E aici şi mama, sunt şi prietenele mele. Sinceră să fiu, eu nu fac diferenţă între fanii mei din diferite ţări, eu îi iubesc pe toţi la fel, chiar dacă am cântat prin mai toate colţurile lumii. Recent, am venit din Miami, unde am avut o întrevedere cu şefii casei de discuri Warner Music, unde sunt, practic, colegă cu mai mulţi dintre artiştii celebri de peste Ocean, chiar şi cu bunul meu prieten Pitbull, cu care m-am distrat de minune acolo”, a declarat Inna. Ea a mai spus că lucrează pentru cel de-al patrulea ei album cu producători danezi şi americani, iar peste câteva săptămâni va lansa piesa „Good Time”, care va surprinde printr-un sunet inedit. Mai multe detalii despre proiectele şi viaţa ei artistică vor fi publicate săptămâna aceasta, într-un interviu pe care Inna l-a oferit în exclusivitate cotidianului „Telegraf”.

PREMIERĂ DE SENZAŢIE CU PUBLIC „HOT” Inna a fost primită ca un adevărat superstar la Maritimo, ovaţionată puternic de miile de fani tineri, cei mai mulţi fiind constănţeni. „Hot” este numele primului ei hit, care a propulsat-o direct pe scenele occidentale. „Hot” a fost şi una dintre piesele de la începutul concertului, iar pentru că denumirea ei se traduce din engleză „fierbinte”, publicul s-a conformat şi a declanşat o atmosferă incandescentă, demnă de o veritabilă fiesta în spaţiu închis. Aplauzele au însoţit fiecare moment dintre piesele artistei, însă ovaţiile adolescentine au răsunat strident pe parcursul întregului concert în care Inna şi-a îndemnat publicul să facă gălăgie. Maritimo a duduit pe ritmurile pieselor „Club Rocker”, „Sun Is Up”, „More than Friends”, „10 Minutes”, „Caliente” sau „Wow”, spre deliciul fanilor care au vrut să o filmeze cu telefoanele, dar au şi dansat în aglomeraţie. Finalul a surprins-o pe Inna interpretând piesele ei în limba română, „Tu şi eu”, „Spre mare” şi „POHUI”, momente în care organizatorii de la Maritimo au dat drumul, dintr-o plasă suspendată, câtorva mii de baloane.

APRECIERI ŞI AUTOGRAFE „Le mulţumesc constănţenilor că au făcut posibil concertul meu de aici, că au venit să mă vadă într-un număr atât de mare şi să ştiţi că emoţiile mele au fost pe măsură. Au venit să mă revadă toate cunoştinţele şi mulţi fani de toate vârstele, pe care îi iubesc foarte mult. O să ne vedem, sper eu, mai des de acum încolo”, a declarat Inna, după concert.

La sfârşitul show-ului, fanii au scandat din răsputeri numele solistei, care a revenit pe scenă, unde, preţ de aproximativ două ore, a oferit autografe mulţimii fascinate.