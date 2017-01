Ferencvaros a fost retrogradată din prima ligă ungară

Federaţia de Fotbal din Ungaria a refuzat să acorde licenţa clubului Ferencvaros, cu trei zile înainte de începerea campionatului, astfel că echipa a fost retrogradată în liga secundă pentru prima oară în cei 105 ani de existenţă, informează ediţia electronică a cotidianului "The Guardian". Ferencvaros, care a cîştigat campionatul Ungariei de 28 de ori, nu a îndeplinit criteriile financiare cerute pentru rămînerea în prima divizie şi în plus are datorii faţă de foştii conducători şi antrenori. De pe urma excluderii formaţiei Ferencvaros ar putea beneficia formaţia Vasas Budapesta, care ar putea reveni în prima ligă.