Fergie nu dă crezare zvonurilor legate de infidelitatea soţului său

Abia dacă s-a uscat cerneala de pe ziarele de scandal care scriau că Josh Duhamel a înşelat-o pe Fergie cu o stripteuză, că interpreta a şi luat atitudine. Cântăreaţa a ieşit alături de soţul ei în oraş să cineze şi a refuzat să se aşeze la o masă retrasă, semn că îl susţine până la capăt pe partenerul de viaţă. Fergie a zburat la Atlanta, în statul Georgia, ca să fie o perioadă alături de soţul ei, care lucrează la noul lui film, ”Life As We Know It”, în care o are ca parteneră pe Katherine Heigl. Vizita a venit la scurt timp după ce vestea că actorul şi-a înşelat soţia cu dansatoarea exotică Nicole Forrester a făcut înconjurul presei din întreaga lume. ”Se strângeau în braţe puţin cam tare. S-au aşezat unul lângă celălalt şi au vorbit foarte apropiat. Le-am oferit o masă discretă, dar ea a declarat: ”, a declarat managerul restaurantului la care au fost Fergie şi Josh Duhamel. Soţii Duhamel neagă sus şi tare acuzaţiile de infidelitate, iar la rândul său, Nicole Forrester afirmă că nu este o mincinoasă. Cert este că Fergie este acum mult mai vigilentă la ieşirile soţului său şi nu prea îl mai lasă singur.