Fergie şi soţul ei fac terapie de cuplu

Cântăreaţa Fergie şi soţul ei, Josh Duhamel, au apelat la terapia de cuplu pentru ca mariajul lor să reziste şi să devină mai puternic. Artista a dezvăluit că a apelat la terapia de cuplu pentru a se asigura că orice probleme vor apărea trebuie discutate şi rezolvate, cântăreaţa fiind mândră că partenerul ei de viaţă a manifestat un interes activ pentru un astfel de proces. ”Nu îi este frică. Nu simte că nu ar fi suficient de bărbat”, a declarat Fergie pentru publicaţia ”America Allure Magazine”. Fergie şi Josh au stabilit o serie de reguli pentru a se asigura că viaţa familiei, inclusiv în ceea ce îl priveşte pe fiul lor, Axl, nu va fi neglijată având în vedere planurile cântăreţei, între care se numără şi următorul turneu pe care artista îl va susţine. ”Am stabilit regula de a nu petrece mai mult de două săptămâni departe unul de celălalt. El va trebui să vină cu Axl în turneu, pentru o vreme, iar apoi va avea o pauză. Eu voi sta cu Axl”, a explicat vedeta.

Fergie, în vârstă de 39 de ani, şi Josh Duhamel, de 42 de ani, s-au căsătorit în ianuarie 2009, după o relaţie de cinci ani. În 2006, Fergie a lansat un album solo, intitulat ”The Duchess”, care a inclus două piese care au ajuns No. 1 în topul Billboard Hot 100, ”London Bridge” şi ”Big Girls Don't Cry”. Trupa The Black Eyed Peas, compusă din Fergie, Will.i.am, Apl.de.ap şi Taboo, a obţinut şase premii Grammy, iar albumele formaţiei s-au vândut în peste 56 de milioane de exemplare în întreaga lume. Trupa americană a concertat şi la Bucureşti, în septembrie 2007.

Josh Duhamel s-a remarcat în filmele din seria ”Transformers”, precum şi în lungmetrajele ”Refugiu pentru viaţă / Safe Haven” (2013), ”De anul nou / New Year's Eve” (2011), ”Viaţa aşa cum este ea / Life as We Know It” (2010) şi ”Amor la Roma / When in Rome” (2010).