Ferguson şi-ar putea monitoriza jucătorii cu ajutorul unor microcipuri

Tehnicianul echipei Manchester United, Alex Ferguson, şi-ar putea monitoriza jucătorii, în viitor, cu ajutorul unor microcipuri injectate sub pielea acestora, informează cotidianul "The Sun". Potrivit sursei citate, în cazul în care jucătorilor li se vor injecta microcipurile respective, Ferguson va putea şti şi unde se află aceştia cînd nu sînt la stadion. "Jucătorii sînt revoltaţi, deoarece le este teamă că Fergie va monitoriza unde se duc în afara terenului, inclusiv cînd merg la cumpărături sau să se distreze în cluburi", notează "The Sun". Antrenorii din cadrul grupării engleze au văzut deja o exemplificare a modului cum funcţionează sistemul. Ideea a fost discutată, apoi, cu mai mulţi jucători, printre care şi Wayne Rooney şi Rio Ferdinand, însă unii au obiectat imediat. "The Sun" menţionează că sistemul constă în injectarea microcipului sub piele, cel mai probabil în braţ. Apoi, sateliţii vor reda cu exactitate unde se află jucătorii şi unde aleargă în timpul meciurilor. Datele vor fi stocate într-un computer şi îl vor ajuta pe Ferguson să îmbunătăţească tactica echipei sale. O sursă din cadrul clubului Manchester United a declarat că gruparea este dispusă să încerce aproape orice pentru a se asigura că vedetele echipei joacă la cel mai bun nivel.