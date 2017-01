Feritilizare in vitro gratuită

De azi, cuplurile care doresc să acceseze programul Ministerului Sănătăţii (MS) de fertilizare in vitro gratuită pot depune dosarele, documentele necesare fiind deja făcute cunoscute. Oficialii MS au precizat că fiecare cuplu poate avea un singur dosar medical, care va fi înscris la clinicile de specialitate. Programul MS are un buget de patru milioane de lei, iar de fertilizarea in vitro vor beneficia aproape 800 de cupluri, în funcţie de buget. Printre criteriile pe care trebuie să le îndeplinească tinerii precizăm: trebuie să fie căsătorite legal de cel puţin doi ani, femeia trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 24 şi 40 de ani şi să aibă un indice de masă corporală în limitele normale. Condiţia de bază este ca cei doi să fie asiguraţi, adică plătitori la fondul unic al asigurărilor sociale de sănătate.