Feriți-vă de boli! Ziua mondială a spălatului pe mâini

Cum ne putem feri de cele mai multe boli ?... Spălându-ne pe mâini ! În fiecare an, pe 15 octombrie, marcăm la nivel mondial, Ziua mondială a spălatului pe mâini. Pentru a crește gradul de informare privind importanța și necesitatea spălatului pe mâini, Organizația Mondială a Sănătății susține acțiunile desfășurate în această zi, acțiuni care au la bază o temă stabilită de Global Handwashing Partnership. Simplul act de spălare al mâinilor cu săpun poate reduce riscul de boli diareice la copii cu până la 47 la sută, potrivit OMS. Spălarea corectă a mâinilor cu săpun este printre cele mai eficiente și ieftine metode de prevenire ale acestor boli. Spălarea mâinilor are efecte pozitive nu doar asupra sănătății și a nutriției, dar și asupra educației, economie și a veniturilor proprii.

Tema Zilei mondiale a spălatului pe mâini în 2017 este "Mâinile noastre, viitorul nostru!", potrivit paginii dedicate zilei, globalhandwashing.org, prin aceasta subliniindu-se necesitatea și importanța spălatului pe mâini cu săpun. Acest comportament ne poate asigura sănătatea pe termen lung. Trebuie să învățăm să ne spălăm corect pe mâini, cu săpun, și frecvent, astfel încât acest gest să devină un obicei. O igienă corectă ne poate feri de 200 de boli. În fiecare an, Ziua mondială a spălatului pe mâini este sărbătorită prin evenimente, campanii și programe de spălare a mâinilor organizate în școli, dar și în cadrul comunităților din întreaga lume. Spălatul pe mâini salvează vieți. Spălarea mâinilor ne protejează sănătatea, propriul viitor și implicit pe cel al comunității noastre și astfel pe cel al întregii lumii. Promovarea avantajelor obținute prin spălarea frecventă a mâinilor cu săpun, precum și facilitarea accesului la apă potabilă și asigurarea nu doar a unor condiții minime de igienă, ci și îmbunătățirea acestora, sunt obiectivele acțiunilor din această zi.

În fiecare an, cu acest prilej, peste 200 de milioane de persoane, din peste 100 de țări, sunt implicate în acțiuni de informare cu privire la necesitatea spălării mâinilor, susținute de instituții guvernamentale și internaționale, organizații ale societăților civile, ONG-uri, companii private sau persoane fizice. Școlile sunt implicate în desfășurarea de activități de promovare a igienei, în special în țări din Africa și Asia. Potrivit UNICEF, Ziua mondială a spălatului pe mâini reprezintă o ocazie bună pentru a promova igiena la nivel mondial în rândul copiilor, avându-se în vedere bolile de care suferă aceștia, precum cele diareice și respiratorii. Ziua mondială a spălatului pe mâini este promovată și susținută de Parteneriatul Global Public-Privat pentru spălarea mâinilor (The Global Public-Private Partnership for Handwashing — PPPHW), o coaliție internațională de părți interesate (organizații naționale și internaționale) ce lucrează în mod explicit pentru promovarea spălării mâinilor cu săpun pe o scară largă și recunoașterea igienei ca pilon al dezvoltării internaționale și al menținerii sănătăți publice.

Pentru prima dată, Ziua mondială a spălatului pe mâini a fost marcată în 2008, an care a fost declarat de Națiunile Unite — Anul Internațional al Stării de Salubrizare.