Ferma Neverland a lui Michael Jackson, scoasă la licitaţie

Celebra fermă a cîntăreţului american va fi scoasă la licitaţie, pe 19 martie, în California, dacă starul nu îşi va plăti datoriile pe care le are, a anunţat, marţi, postul de televiziune american Fox News. Michael Jackson are datorii de 24,5 milioane de dolari în urma unui împrumut garantat cu această somptuoasă proprietate de 1.000 de hectare, situată la Los Olivos, la 200 de kilometri la nord-vest de Los Angeles. Purtătorul de cuvînt al lui Michael Jackson, Raymone Bain, nu a răspuns în legătură cu aceste informaţii. Pe 9 noiembrie 2007, Raymone Bain a dezminţit informaţia potrivit căreia ferma ar face obiectul unei confiscări, în ciuda existenţei unor documente care indicau faptul că Michael Jackson nu şi-a plătit datoriile, disponibile pe site-ul de Internet al companiei de asigurări Fidelity National Financial. Potrivit documentelor, Michael Jackson a făcut, în martie 2006, un împrumut de 23 de milioane de dolari pentru care a garantat cu ferma sa. În octombrie, starul era deja în întîrziere cu plata sumei de 212.000 de dolari.

Michael Jackson a părăsit această proprietate în iunie 2005, după ce a fost achitat în procesul în care a fost judecat pentru pedofilie şi a locuit pe rînd în Bahrein, în Europa şi la Las Vegas. Cel care l-a acuzat pe Michael Jackson de pedofilie a declarat că abuzurile sexuale au avut loc chiar la Neverland - intitulată astfel după numele insulei de vis a lui Peter Pan, copilul care refuză să crească. Ferma include, printre altele, un parc de distracţii, un tren în miniatură şi o grădină zoologică. În aprilie 2006, avocaţii starului au anunţat că acesta a refinanţat o datorie pe care o avea faţă de Fortress Investment Group, o instituţie financiară din New York specializată în companii aflate în dificultate. “The New York Times” a evaluat datoria aceasta la suma de 270 de milioane de dolari. Michael Jackson s-a confruntat, în ultimii doi ani, cu datorii foarte mari, provocate mai ales de deteriorarea imaginii sale în urma procesului de pedofilie. Michael Jackson, în vîrstă de 49 de ani, se confruntă în prezent cu mai multe procese civile care i-au fost intentate pentru că nu-şi plăteşte datoriile la timp, de către mai mulţi foşti avocaţi, asociaţi şi chiar de către un farmacist.