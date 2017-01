Fermier din Castelu, terorizat de hoţi

Zeci de animale aparţinînd unui fermier din localitatea Castelu au murit, ieri, după ce au mîncat cîrnaţi otrăviţi cu Furadan. Vineri dimineaţă, fermierul Alexe Strava, de 41 ani, a constatat îngrozit că o bună parte din animale şi păsări zăceau moarte în bătătură. Porţile curţii erau larg deschise, deşi el le încuiase cînd revenise de la cîmp, iar prin curte, dar şi în faţa porţii, a găsit mai multe bucăţi de cîrnat care păreau a fi otrăviţi. Bărbatul a observat şi dispariţia unui utilaj agricol folosit la stropirea culturilor agricole cu erbicid, în valoare de 9.000 lei. „În curtea fermierului am găsit aprox. un kg de cîrnaţi otrăviţi cu Furadan. Bănuim că hoţii au împrăştiat o cantitate mult mai mare de cîrnaţi, de vreme ce fermierului i-au murit 10 găini, 15 raţe, dar şi nouă dintre cei 12 cîini”, a declarat cms. Ionel Ioniţă, şeful Formaţiunii de Poliţie Rurală Medgidia. Oamenii legii spun că identificarea hoţilor este doar o noţiune de timp, deoarece din curtea părţii vătămate au fost prelevate mai multe amprente. În plus, ieri dimineaţă, un bărbat din localitate, Viorel Rusu, a fost transportat la Spitalul Medgidia, fiind diagnosticat cu arsuri la nivelul ochilor. Potrivit medicilor, victima avea pupilele micşorate, acesta fiind unul din simptomele intoxicaţiei cu Furadan. În aceste condiţii, Viorel Rusu a fost inclus într-un cerc de suspecţi din care mai fac parte şi alte persoane din localităţile Castelu, Nisipari şi Poarta Albă. „Joi seară am plecat la cîmp, pentru a-mi păzi lanurile de porumb. Din cauza secetei din acest an puţinele culturi care s-au făcut sînt călcate de hoţi în mod frecvent. Am revenit la domiciliu în jurul orei 03.00, cînd obosit fiind, m-am dus să mă culc. Cîinii nu au lătrat deloc, deşi obişnuiau să facă foarte mare gălăgie ori de cîte ori intra cineva în curte, indiferent dacă eram eu ori vreo persoană străină. Utilajul furat îl achiziţionasem în urma cu cîteva luni, însă a fost cumpărat în rate şi mai am de plătit pînă la sfîrşitul anului. Dacă aş fi auzit ceva şi aş fi ieşit afară, cel mai probabil, după ce aş fi deschis uşa, aş fi fost pocnit cu un par în cap.Poliţiştii ar face bine să-i prindă pe aceşti indivizi deoarece, în condiţiile secetei extreme din vara aceasta, furturile de acest gen dar şi furturile de pe cîmp, vor deveni frecvente”, a declarat Alexe Strava, fermierul păgubit. Potrivit oamenilor legii, cercertările continuă, în vederea identificării tuturor persoanelor care au participat la furt.