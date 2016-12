Fermierii ar putea fi despăgubiţi pe motiv de... secetă

Fermierii afectaţi de secetă ar putea fi ajutaţi de stat, însă doar după ce Comisia Europeană (CE) îşi va da acordul, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. „Dacă vor fi pagube, suntem pregătiţi să intrăm în dialog cu CE pentru eventuale despăgubiri pe care le-am putea acorda fermierilor, şi nu mă refer numai la fondurile europene, ci în special la Bugetul de Stat. Pentru a le putea acorda, va trebui să avem un acord şi al CE, pentru că reprezintă un ajutor de stat", a spus Constantin, menţionând că evaluarea pagubelor la nivel naţional nu a fost încă realizată. „Facem o evaluare la nivel naţional. Trebuie să facem şi evaluarea eventualelor pagube. Există zone în care seceta s-a instalat deja, din păcate, în special pe zona Moldovei. Vrem să intervenim cu mai multe forme de sprijin. Am discutat cu fermierii, care sunt deja alertaţi de această situaţie. Încercăm să vedem dacă pe zona de irigaţii putem veni cu un sprijin şi mai mare. Noi am încercat din 2012 până în prezent să reducem costul pentru un metru cub de apă pe care îl folosesc pentru agricultură, prin reducerea costului de energie", a completat Constantin. El a menţionat că ministerul îi va ajuta pe fermieri în cazul în care aceştia vor solicita sprijin pentru irigaţii. „Încercăm să venim cu o facilitate vizavi de preţ, ca să stimulăm cât mai mulţi fermieri să irige. Acolo unde s-a solicitat revizia tehnică, la acele staţii de pompare şi de către acei utilizatori care au acces la infrastructură, noi am intervenit. Revizia tehnică înseamnă şi umplerea canalelor. Dacă ni se va solicita, vom aduce apa mai aproape de fermieri”, a mai spus Constantin. El nu a dorit să spună ce culturi au fost afectate, pentru a nu influenţa preţurile ulterioare ale acestora.