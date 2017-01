Fermierii constănţeni au scos jumătate din producţia anului trecut

Seceta prelungită şi temperaturile extrem de ridicate care s-au abătut în acest an asupra Dobrogei au determinat conducerea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa să declanşeze campania de recoltare a păioaselor cu cîteva săptămîni mai devreme. Pentru a aduna recolta de grîu, orz sau de secară, combinele au fost trimise pe cîmp chiar de la sfîrşitul lunii trecute, agricultorii constănţeni apreciind că mersul lucrărilor respectă graficul de treierat. După modul în care se prezintă situaţia culturilor agricole la nivelul judeţului, fermierii vor fi nevoiţi să facă investiţii masive pentru a mai putea rezista în domeniu, în vreme ce creşterea preţurilor la cereale se vor repercuta asupra consumatorilor. Directorul executiv al DADR Constanţa, Iancu Şapera, susţine că, pînă în prezent, au fost treierate doar jumătate din cele 150.000 de hectare de grîu cultivate. "Campania de recoltare a grîului a avut loc deja pe 83.000 de hectare, producţia obţinută pînă acum ajungînd la 1.900 de kg la hectar. Avînd în vedere că localităţile din nordul judeţului nu au raportat, deocamdată, producţia, estimăm că media va ajunge peste aprox. 10 zile, atunci cînd este programată încheierea campaniei, pînă la 1.500 kg la hectar. Este foarte puţin cu ceea ce se poate obţine într-un an dobrogean normal, circa 3.500 - 3.700 de kg la hectar, însă producţia slabă a fost cauzată de cel mai secetos an din 1946 pînă în prezent", a declarat Şapera. Producţia este cel puţin la fel de modestă şi în privinţa orzului şi a secarei, fermieriii constănţeni obţinînd circa 1.650 de kg la hectar în cazul celor două culturi. Cu toate că nu a fost făcută o evaluare finală a situaţiei culturilor care nu au fost asigurate, specialiştii susţin că este cert că şi cultivatorii de rapiţă vor solicita subvenţiile pentru a putea asigura continuitatea activităţilor. "Recolta la rapiţă de pe 90% din suprafeţele cultivate indică o producţie de 950 de kg la hectar, sub valorile de 1.700 – 2.000 de kg obţinute în anii trecuţi. În prezent, puţini sînt fermierii care au solicitat subvenţiile, însă situaţia se va schimba radical. Din această lună şi pînă în septembrie, regimul ploilor va fi extrem de redus, iar culturile de floarea - soarelui şi porumb vor fi compromise aproape în totalitate", a explicat Iancu Şapera.