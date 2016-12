Fermierii din Ciocârlia vor perdele forestiere

BENEFICII Peste 20 de milioane de puieţi de salcâm au fost plantaţi în ultimii trei ani la nivelul judeţului Constanţa, în cadrul unor programe de împădurire demarate de Consiliul Judeţean (CJC). Efectele programelor CJC au fost resimţite de agricultori în 2012, când o parte dintre culturi au fost mult mai bune. Comuna Ciocârlia a fost printre primele din judeţ care au pus la dispoziţia CJC terenuri pentru împădurire. Primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir, a declarat că plantarea salcâmilor în jurul păşunii a avut un efect extraordinar. „Putem spune acum că avem cea mai bună păşune din judeţul Constanţa. La început, crescătorii de animale din Ciocârlia au fost nemulţumiţi de faptul că îngrădim păşunea, însă acum nu mai sunt de aceeaşi părere. În primul rând, în timpul verii, plantele nu se mai usucă datorită cantităţii mari de apă înmagazinată în sol, deoarece perdelele nu mai permit ca zăpada să fie viscolită. De asemenea, prin plantarea acestor perdele de protecţie, şi culturile din jur au fost mult mai bune decât în anii trecuţi. Este un program foarte bun, pe care îl vom continua”, a declarat primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir.

SOLICITĂRI La nivelul comunei au fost plantaţi până acum salcâmi pe o suprafaţă de 150 de hectare, adică pe 1% din suprafaţa agricolă totală a comunei. „Ceea ce am plantat nu este încă suficient, însă este un început. Păşunile au avut prioritate în ceea ce priveşte protejarea cu perdele forestiere, având în vedere numărul mare de crescători de animale din zonă”, a explicat primarul. Perdelele înfiinţate de administraţia locală au protejat şi o parte din terenurile agricole ale fermierilor, care acum vin din ce în ce mai mulţi la primărie pentru a pune la dispoziţie teren pentru înfiinţarea unor perdele de protecţie. „Până în prezent avem solicitări pentru plantarea de salcâmi pe încă 30 de hectare, teren pus la dispoziţie de agricultori. Am discutat cu ei şi am stabilit o strategie de plantare, astfel încât suprafeţele agricole să fie cât mai protejate. Aşteptăm să primim toate cererile de împădurire de la agricultorii privaţi, pentru ca apoi să înaintăm aceste solicitări către CJC şi Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa”, a spus Traian Dragomir.