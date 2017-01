Fermierii din Constanţa au sindicat

Veşti bune pentru fermierii constănţeni! În cursul zilei de ieri a luat fiinţă, la Constanţa, o organizaţie care îi apără pe fermieri - Sindicatul Propact. Potrivit preşedintelui Sindicatului Propact Constanţa şi preşedinte al Federaţiei Agricultorilor Fermierul Constanţa, Victor Cruceru, noua organizaţie creată vine ca o reprezentare atât în dialogul social cu autorităţile locale, cât şi în activitatea fermierului. „În vizitele pe care le-am făcut în multe localităţi constănţene, fermierii mi-au spus că, dacă ei se ocupă de acte, nu mai are cine să le mulgă vacile. Atunci, sindicatul, prin formele de asociere, îşi propune să facă parteneriate şi să ducă producătorilor agricoli informaţia şi documentaţia necesare în accesarea fondurilor europene”, a spus Cruceru. Un alt obiectiv al sindicatului, potrivit liderului, este acela de a căuta pieţe de desfacere pentru fermieri, cu scopul de a-i ajuta şi a se dezvolta activitatea rurală. „Nu se găsesc pieţe de desfacere. În piaţa românească, produsele autohtone sunt contopite de produsele din alte ţări care pur şi simplu îi subjugă pe fermieri, nemaiputând să vândă la un preţ real. Astfel, de cele mai multe ori, ei sunt nevoiţi să vândă în pierdere. De altfel, fermierii au probleme şi cu procesarea. În judeţul Constanţa nu există un abator avicol sau un punct de procesare a pielii sau a lânii de oaie”, a subliniat liderul sindical. La rândul său, vicepreşedintele Federaţiei Agricultorilor Fermierul din România, Costel Ichim, a declarat că fermierii văd acest sindicat ca o speranţă în activitatea lor. „Agricultorii au nevoie de sprijin. Anul trecut am constatat că măsurile lansate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit nu prea au fost accesate tocmai din cauza slabei informări din partea reprezentanţilor instituţiilor statului, cât şi a lipsei de specialişti”, a spus Ichim. Organizaţia sindicală de la Constanţa are 200 de membri.