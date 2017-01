Fermierii, mulţumiţi de întrevederea cu comisarul european pentru Agricultură

Liderii sindicaliştilor din Agricultură se declară mulţumiţi de întâlnirea pe care au avut-o cu comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş. Preşedintele Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România, Viorel Matei, a spus că întrevederea era necesară pentru că situaţia din România se schimbă de la an la an, iar reprezentanţii UE trebuie să fie la curent cu realitatea autohonă. „Într-un an s-au schimbat multe în ţară. Ne bucurăm că ne-am putut spune păsurile, iar Dacian Cioloş s-a convins că agricultorii formează un front unit, cu cerinţe comune”, a declarat Matei. El a adăugat că deşi s-au discutat mai multe probleme, prioritară a fost echitatea la nivelul subvenţiilor pe plan european. În asentimentul său, liderul Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România , Nicolae Sitaru, crede că este nevoie de o viitoare politică agricolă comună (PAC) coerentă şi care să nu dezavantajeze România. „Deşi scurtă, întâlnirea a fost benefică, comisarul european pentru Agricultură auzind direct de la noi problemele cu care ne confruntăm. Sperăm ca viitoarea PAC să nu ne dezavantajeze”, a precizat Sitaru.