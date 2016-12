Fermierii, nemulţumiţi de preţul grâului

Campania de recoltare a culturilor de primăvară în judeţul Constanţa s-a încheiat. Potrivit directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, Boris Parpală, comparativ cu anul trecut, producţiile medii sunt mai mari cu 30 - 40%. „În zonele unde au existat precipitaţii şi s-a respectat tehnologia, producţiile au fost şi de 3.000 - 4.000 kg la hectar, însă au fost şi zone unde s-au obţinut puţin peste 1.000 kg la hectar”, a declarat Parpală. În ceea ce priveşte valorificarea producţiei, directorul executiv al DADR Constanţa a declarat că majoritatea producătorilor agricoli au ales să-şi vândă producţia direct de pe câmp. „Într-un fel, a fost bine că au vândut producţia direct din câmp, întrucât nu au mai suportat cheltuieli de transport şi depozitare. Pe de altă parte, au profitat samsarii care au beneficiat de munca cinstită a fermierilor. Cei care au avut suprafeţe mari cultivate au preferat să-şi ducă marfa la silozuri, în speranţa că vor obţine un preţ mai bun pe viitor”, a spus Parpală.

PREŢURI MAI MICI DECÂT ANUL TRECUT În prezent, un kilogram de grâu se vinde pe piaţa dobrogeană cu 0,60 lei, fapt ce îi nemulţumeşte pe producătorii agricoli. Ionel Mărunţoiu este inginer agronom de 35 de ani şi unul dintre marii producători agricoli din judeţ, pe zona Săcele. El are 1.500 de hectare, din care circa 500 de hectare sunt proprietate personală. „Producţia de grâu pe cele 600 de hectare însămânţate a fost de 2.600 kg la hectar cu indici calitativi slabi, în condiţiile în care am aplicat o tehnologie aproape de normal. Producţiile au fost foarte mici în această zonă”, a declarat Mărunţoiu. El a precizat că, faţă de anul trecut, preţurile la cereale sunt foarte mici. „Am încercat să păstrez 1.000 tone de grâu, însă, când am văzut că le scade valoarea, le-am vândut, pe 15 iulie, cu 0,68 lei pe kilogram. Acum, în Dobrogea, preţul oficial la grâu este de doar 0,60 lei. Paradoxul este că, deşi grâul se tot ieftineşte, pâinea se scumpeşte”, a spus producătorul agricol. Mărunţoiu a afirmat că, în condiţiile în care producţia la grâu a fost redusă şi valorificată la preţuri mici, singura speranţă de redresare este cultura de floarea-soarelui. „Mă aştept la o producţie de două tone la hectar, dar şi în cazul acestei culturi preţul este neaşteptat de mic. Dacă, anul trecut, floarea-soarelui se vindea cu 2,10 lei, în acest an preţul anunţat este de 1,20 lei. Din păcate, prin această politică de preţuri, fermierii nu îşi vor mai achiziţiona utilaje şi nici nu vor mai putea aplica îngrăşămintele chimice necesare”, a mai arătat fermierul. Referitor la preţurile cerealelor, preşedintele Asociaţiei de Plante Oleaginoase din Constanţa, Gheorghe Lămureanu, a declarat că acestea sunt cu 30 - 35% mai mici decât cele de anul trecut. „Nu sunt de vină nici agricultorul şi nici Guvernul pentru lucrul acesta. Poate politica agresivă a unor companii de intermediere a dus la scăderea preţului la cereale, fapt ce va conduce la dispariţia multor fermieri de pe piaţa agricolă”, a spus Lămureanu.

La nivel naţional, recoltarea grâului se apropie de final, iar producţia pentru 2013 este estimată la circa 7 - 7,2 milioane de tone, potrivit preşedintelui Organizaţiei Interprofesionale „Cereale şi Produse Derivate” (OIPA), Aurel Popescu. În ceea ce priveşte calitatea recoltei de grâu din acest an, Popescu crede că două treimi din producţie va fi grâu furajer, iar o treime - grâu bun pentru panificaţie. Grâul pentru panificaţie a fost recoltat înainte de începerea ploilor, iar cel furajer - după ce au apărut precipitaţiile. Dacă cifrele estimate de preşedintele OIPA se vor confirma în teren, producţia de grâu din 2013 va fi mai mare decât recolta anului trecut cu aproape 50%, în condiţiile în care anul trecut s-au obţinut numai 4,78 de milioane de tone de grâu. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, România a obţinut anul trecut o producţie totală de 4,93 milioane de tone de grâu, iar consumul intern de grâu se ridică la 3,3 milioane de tone, la care se adaugă o cantitate de sămânţă de 500.000 de tone şi un stoc de rezervă de 700.000 de tone.