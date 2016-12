Fermierii s-au călcat în picioare pentru subvenţii!

Nicio zi fără cozi la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Constanţa. După ce joi, 15 mai, holurile instituţiei erau supraaglomerate de fermierii (care cultivă pământul) ce veniseră în ultima zi pentru a-şi depune cererile în vederea obţinerii subvenţiei pe suprafaţă, vineri s-au format din nou cozi interminabile, de data aceasta ale crescătorilor de animale. Potrivit conducerii APIA Constanţa, în prima săptămână (5 - 9 mai) de depunere a cererilor unice pe zootehnie, deşi fermierii au venit în număr mare la sediul instituţiei, ei nu au depus nicio cerere, ci doar s-au informat cu privire la documentele ce trebuie să existe în dosare. „Abia după 12 mai au început să vină să depună documentaţia şi numărul lor a crescut progresiv de la o zi la alta. Dovadă şi numărul mare de fermieri existenţi astăzi (vineri - n.r.) pe holurile instituţiei. Aglomeraţia s-a format şi din cauza timpului scurt de depunere, fermierii având la dispoziţie doar 20 de zile, respectiv până la 30 mai. Până în prezent s-au depus 250 de cereri, însă, până la finalul zilei, estimăm că vom mai înregistra încă cel puţin 50. Până pe la sfârşitul lunii ne aşteptăm ca aproximativ 3.500 de crescători de animale să depună cererile de sprijin”, a declarat directorul APIA Constanţa, ing. Dan Burlacu. Potrivit directorului APIA Constanţa, chiar dacă din dosare le vor lipsi ceva acte, oamenii nu vor fi refuzaţi, ci vor avea un răgaz de câteva zile să-şi completeze documentaţia necesară. Fermierii veniţi încă de dimineaţă la APIA Constanţa s-au plâns că dosarul pentru obţinerea subvenţiei este stufos. „De la ora 7.00 sunt aici şi am venit tocmai de la Săcele. Am 20 de capre şi vreau să-mi depun dosarul pentru obţinerea subvenţiei. Acum depinde de medicul veterinar dacă mi-a trimis la APIA adeverinţa cu situaţia animalelor pe care le am. Dacă nu, sunt nevoit să mai fac un drum”, a spus, vineri, un fermier.

NICIUN FERMIER REFUZAT În ultimele zile, volumul de muncă al angajaţilor APIA Constanţa a fost imens, şi asta pentru că fermierii preferă să stea la cozi decât să vină din timp pentru a-şi depune cererile pentru subvenţii. De exemplu, joi, în ultima zi a campaniei de depunere a cererilor pe suprafaţă, angajaţii APIA Constanţa au înregistrat aproximativ 700 de dosare, deşi fermierii au avut la dispoziţie 80 de zile. Pentru a face faţă volumului mare de muncă, salariaţii instituţiei au stat peste program până la ultimul fermier, respectiv până la ora 24.00. „În doar trei zile au fost înregistrate 1.700 de cereri, care au însumat suprafaţa de 220.000 de hectare, aproximativ jumătate din toată suprafaţa declarată. Mobilizarea a fost totală, iar angajaţii au făcut eforturi supraomeneşti. Tot personalul care a îndeplinit condiţiile legale de primire cereri a participat la această campanie”, a spus ing. Burlacu. Deşi orele suplimentare nu se plătesc, ci primesc doar zile libere, angajaţii APIA Constanţa spun că şi-au făcut datoria. „Asta îmi este meseria şi trebuia să primim toate cererile pentru a-i mulţumi pe toţi fermierii”, a declarat şeful Centrului Local APIA Constanţa, Alexandru Stoica. Potrivit APIA Constanţa, până la 15 mai, termenul-limită pentru depunerea cererilor fără penalităţi, au fost depuse 10.003 cereri pentru o suprafaţă de 474.974 hectare. Cei care depun cererile după 15 mai vor primi penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După 9 iunie, cererile de sprijin nu mai sunt admise la calcul.