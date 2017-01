Fermierul român, talpa Europei

Ţara europeană cu unul dintre cele mai mari potenţiale de dezvoltare a agriculturii, România, are fermierii cei mai săraci din UE. Dacă în Uniune venitul real a crescut cu 12,3%, în 2010, la noi el a scăzut cu 8,2%, cea mai slabă evoluţie din Europa, fiind la la 84,5% faţă de anul 2005, una dintre cele mai reduse cifre de pe continent. Între timp, criza mondială se pare că nu a reprezentat o problemă pentru vecinii noştri. Venitul real per lucrător din sectorul agricol din Polonia a urcat în acest an cu 18,4% şi reprezintă 153,6% din nivelul din 2005. În Ungaria, indicatorul a crescut cu 14,7% şi este cu 23% mai ridicat decât acum cinci ani. Bulgaria a înregistrat în acest an o creştere de 23%, iar venitul fermierilor din statul vecin este cu 54,2% mai mare decât în 2005. Datele reprezintă veniturile generate în timpul perioadei de raportare, şi nu veniturile încasate.