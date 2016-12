Fernando Alonso va rămâne sub observaţia medicilor o zi sau două

Pilotul spaniol al echipei McLaren-Honda, Fernando Alonso, care a suferit duminică un accident la Barcelona, va rămâne sub observaţia medicilor o zi sau două, a anunţat reprezentantul fostului campion mondial, Luis Garcia Abad, informează Mundo Deportivo. "Fernando a fost supus mai multor investigaţii, din precauţie, şi este bine. Dar va rămâne între 24 şi 48 de ore sub observaţie", a spus Garcia Abad. Luis Garcia Abad a precizat că accidentul a fost cauzat de problemă a monopostului, nu de o indispoziţie a pilotului. Fernando Alonso a suferit un accident, duminică, în ultima zi a sesiunii de teste de la Barcelona, fiind transportat cu elicopterul în stare de conştienţă la spital. Alonso a pierdut controlul monopostului McLaren-Honda în virajul al patrulea al Circuit de Catalunya şi maşina sa a lovit zidul de protecţie de pe marginea pistei. Cotidianul Marca notează că timp de zece minute pilotul ar fi acuzat ameţeli şi nu a ieşit din monopost. El a fost transportat la centrul medical al circuitului, apoi la spital, cu un elicopter, pentru investigaţii suplimentare. Echipa McLaren a anunţat că Fernando Alonso este "ok şi conştient". Dublul campion mondial revine din acest an la echipa britanică după cinci sezone în care a concurat pentru Ferrari. McLaren reface din 2015 parteneriatul cu Honda, compania japoneză furnizând motoarele. Însă noul monopost MP4-30 a înregistrat numeroase probleme tehnice în şedinţele de antrenamente dinaintea sezonului 2015, care va începe la mijlocul lunii martie.