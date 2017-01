Feroviarii opresc glasul roţilor de tren

După doar o săptămînă de cînd profesorii, sanitarii şi salariaţii din sectorul bugetar au anunţat startul protestelor de toamnă, feroviarii au hotărît să înceapă propria lor luptă cu Executivul. Tonul grevelor a fost dat de angajaţii CFR din Mişcare-Comercial care au ameninţat cu oprirea activătăţii pe 7 noiembrie, în intervalul 7.00 - 13.00. Cu toate că tensiunea în rîndul ceferiştilor este mai mare ca oricînd, iar sindicatele spun că ar putea să nu mai respecte nici prevederile legale ale grevei de avertisment şi să blocheze în totalitate circulaţia trenurilor, Ministerul Transporturilor (MT) se menţine pe poziţii şi nu dă semne ca ar ceda în faţa revendicărilor. Paradoxal este faptul că sindicaliştii nu cer, la fel ca în alţi ani, majorări salariale, ci aprobarea bugetelor companiilor feroviare, ceea ce le-ar permite acestora efectuarea lucrărilor la infrastructură şi creşterea siguranţei feroviare. Pe parcursul discuţiilor purtate ieri între directorii Companiilor CFR Călători şi Infrastructură nu s-a ajuns la nicio înţelegere, astfel că vineri cel puţin 7.000 de feroviari vor opri lucrul. “Este prima mişcare de protest a salariaţilor de după ’89 în care nu se cer majorări salariale, ci priveşte siguranţa la locul de muncă şi siguranţa călătorilor. Din cauza faptului că nu ne-a fost alocat nici pînă acum bugetul de investiţii pe anul 2008, oricînd este posibilă producerea unei catastrofe”, a declarat preşedintele Federaţiei Mişcare-Comercial, Gheorghe Popa. Practic, toate cele opt regionale de cale ferată vor înceta activitatea dacă Executivul nu aprobă pînă vineri bugetul pe 2008. Prin acest protest, sindicaliştii îi răspund şi ministrului Economiei, Varujan Vosganian, care a declarat că în sistemul feroviar este nevoie în primul rînd de o reformă, iar soluţia grevei, aleasă de ceferişti, nu este cea mai potrivită soluţie în acest moment. “Nu poţi să treci cu vederea lipsa bugetelor celor două companii un an întreg şi apoi să te miri că este grevă. Faptul că feroviarii au ajuns să nu ceară salarii, ci bani pentru a asigura un transport cît de cît civilizat pentru călătorii români, iar liberalii să se uite numai după voturi şi să vorbească de imoralitate, mi se pare incredibil. Tocmai de aceea, sperăm ca prin oprirea lucrului celor peste 1.000 de feroviari constănţeni din mişcare-comercial, mai puţin mecanicii de locomotivă, să le arătăm că nu se mai poate lucra aşa”, a declarat liderul Uniunii Sindicale “Feroviarul” Constanţa, Vasile Anghel. În pofida faptului că administraţiile feroviare sînt cu sabia lui Damocles deasupra capului, directorul general al CFR Infrastructură, Constantin Manea, susţine că societatea nu are bani pentru investiţiile solicitate de angajaţi. “Nu avem buget aprobat pentru 2008, deşi am făcut mai multe demersuri în acest sens şi am solicitat creşterea cheltuielilor de funcţionare a companiilor feroviare”, a declarat Manea. Acesta a afirmat că nemulţumirile personalului din sistemul feroviar sînt legate de reorganizarea activităţii din CFR, ce viza includerea a zece staţii de întreţinere şi patru regulatoare pentru dirijarea circulaţiei ferovare. “Această eficientizare a activităţii ar fi vizat comasarea unor puncte de lucru şi redistribuirea în sistem a unor şefi de secţie şi şefi de staţii, iar acest lucru i-a nemulţumit pe sindicalişti”, a explicat Manea.