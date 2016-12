Feroviarii rămân cu salariile intacte

Angajaţii CFR nu vor opri activitatea luni, aşa cum anunţaseră iniţial, urmând să stabilească astăzi dacă vor organiza totuşi o grevă de solidaritate cu angajaţii din sistemul bugetar. Preşedintele Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă, Iulian Măntescu, a declarat, ieri, că salariaţii de la Căile Ferate nu vor opri lucrul luni, aşa cum anunţaseră săptămâna trecută, în cazul în care le-ar fi scăzut salariile. \"A apărut proiectul de lege, am văzut că nu suntem afectaţi, pentru că noi deja am diminuat salariile în ultimii ani cu 14-26 la sută şi am redus şi numărul de salariaţi\", a spus Măntescu. Liderul sindical a precizat că a trimis în teritoriu o consultare pentru membrii de sindicat prin care aceştia să spună dacă vor sau nu să facă grevă de solidaritate cu restul angajaţilor. Peste 400.000 de angajaţi din învăţământ şi administraţie publică vor intra de luni în grevă generală pe termen nedeterminat, urmând ca acestora să li se alăture într-o grevă de solidaritate şi alţi angajaţi din sănătate, transporturi, penitenciare şi sectorul privat.