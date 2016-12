Fertilizare in vitro la Constanţa

Cuplurile constănţene care au probleme de infertilitate se vor putea adresa, începând de ieri, specialiştilor din cadrul spitalului privat de Obstetrică - Ginecologie Euromaterna. Conducerea unităţii sanitare a inaugurat Departamentul de Reproducere Umană Asistată (DRUA), primul centru de acest fel din Dobrogea. Printre tratamentele în cadrul noului departament se regăsesc stimularea ovariană, inseminarea intrauterină, fertilizarea in vitro şi injecţia intracitoplasmatică. Potrivit preşedintelui Euromaterna, dr. Ion Ruşa, DRUA este „un vis mai vechi” al specialiştilor unităţii sanitare, ideea de a deschide „un centru de infertilitate a cărui regină este componenta fertilizarea in vitro” datând de peste un an. „Infertilitatea este o problemă care atinge un număr din ce în ce mai mare de cupluri. Încă de la deschiderea spitalului, în urmă cu aproximativ un an şi jumătate, am dorit să deschidem un centru de infertilitate. Avem toate posibilităţile de investigare şi tratare a infertilităţii atât la femei cât şi la bărbaţi”, a declarat şeful DRUA, medic primar obstetrică - ginecologie Ioana Luţescu.

PREŢURI ACCESIBILE. Echipa DRUA este formată din medici anestezişti, medici primari obstretică-ginecologie cu supraspecializare în fertilizare in vitro. Potrivit şefului DRUA, normele pe care trebuie să le îndeplinească un centru de infertilizare pentru a putea funcţiona sunt foarte stricte şi sunt aceleaşi pentru toate statele UE. „Deschiderea oricărui centru de acest fel se face după aceleaşi criterii. Prin urmare, condiţiile pe care le oferim corespund tuturor standardelor europene din acest domeniu”, a declarat dr. Ioana Luţescu. Ea a adăugat că, în prezent, la nivel naţional, funcţionează numai 20 de centre de infertilitate, mult prea puţine în raport cu numărul cuplurilor care au nevoie de ajutor pentru a procrea. Cuplurile infertile sau subfertile care apelează la tehnici de reproducere asistată pentru obţinerea mult doritei sarcini trebuie să plătească 13.500 de lei pentru întregul tratament privind fertilizarea in vitro. „Am alcătuit pachete de servicii ca să venim în întâmpinarea cuplurilor care doresc să apeleze la serviciile noastre. Este indicat pentru o viitoare mămică să ştie preţul serviciilor pe care le solicită”, a precizat dr. Ioana Luţescu.