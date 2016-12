Fertilizarea in vitro nu modifică natalitatea!

Programul de fertilizare in vitro este insuficient administrat, iar plata ar trebui să se facă pe rezultat şi nu pe încercări. „Am cerut să vedem care sunt rezultatele. În opinia mea, programul de fertilizare in vitro nu este un program de sănătate publică, pentru că nu putem afirma că vom creşte natalitatea prin intermediul acestui program. Indiferent cât succes ar avea, numărul naşterilor ca urmare a fertilizării in vitro nu va modifica rata natalităţii în România”, este convins ministrul Sănătăţii, Vasile Cepoi.