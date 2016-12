Fertilizarea in vitro se extinde

Comisia Ministerului Sănătăţii (MS) a admis încă două unităţi medicale care au îndeplinit criteriile pentru a derula programul, gratuit, de fertilizare in vitro şi embriotransfer pe care MS l-a demarat în primăvara acestui an. În urma analizei documentelor depuse la minister, ieri au primit aviz favorabil o clinică din Bucureşti şi una din Iaşi. Anul acesta, MS a lansat, în premieră, Programul de fertilizare in vitro şi transfer embrionar. Bugetul programului este de patru milioane de lei. MS va susţine financiar o singură procedură de FIV, în două etape: 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare (prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară; recoltarea spermei şi procesarea acesteia; inseminarea ovocitelor; transferul embrionar); 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere. În 2011, aproape 800 de cupluri vor putea beneficia de programul MS.