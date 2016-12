Turneul final al CM de fotbal / Samba do Brasil - All in one rhythm

Festival “auri-verde” la deschidere, dar şi lupte de stradă

Jennifer Lopez, Pitbull şi Claudia Leitte au interpretat imnul oficial al CM, „We Are One”

Adrian LUNGU vezi toate articolele Brazilienii au început în forţă a XX-a ediţie a Cupei Mondiale la fotbal. Ceremonia de deschidere a turneului final din Brazilia a oferit aseară un spectacol total pe arena “Corinthians” din Sao Paulo, înaintea partidei Brazilia - Croaţia. Într-o ţară în care fotbalul este considerat o adevărată religie, spectacolul de deschidere a durat aproximativ 25 de minute, iar punctul culminant a fost show-ul oferit de Jennifer Lopez, Claudia Leitte, Pitbull şi Olodum, care au interpretat imnul oficial al CM, „We Are One”. Peste un miliard de telespectatori din 200 de ţări au urmărit ceremonia de deschidere, care a evocat diversitatea şi frumuseţea Braziliei şi a adus un omagiu naturii, oamenilor şi fotbalului. Alături de Dilma Rousseff, preşedintele Braziliei, 12 dintre cei 21 de lideri mondiali aşteptaţi să urmărească meciuri pe viu la turneul final au asistat, aseară, la ceremonia de deschidere şi la duelul dintre selecţionata ţării gazdă şi Croaţia. De asemenea, în tribuna oficială a arenei “Corinthians” din Sao Paulo au fost prezenţi secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, şi preşedintele FIFA, Joseph Blatter. De-a lungul turneului final mai sunt aşteptaţi în Brazilia, pentru Cupa Mondială, liderul rus, Vladimir Putin, cancelarul german, Angela Merkel, şi prinţul Albert de Monaco. Lovitura de începere a CM a fost una inedită. Un adolescent paralizat de la talie în jos a fost ajutat de o proteză specială pentru a da lovitura de start a partidei Brazilia - Croaţia, costumul asemănător cu cel al personajului Iron Man fiind controlat de semnale venite de la creier. GREVE ŞI LUPTE DE STRADĂ Din păcate, turneul final nu a început sub cele mai bune auspicii, într-o ţară nemulţumită în plan social. O grevă parţială de 24 de ore a fost consemnată în aeroporturile din Rio de Janeiro, iar angajaţii de la metroul din Sao Paulo au votat împotriva lansării unei noi greve, care ameninţa să perturbe circulaţia în oraş înaintea meciului de deschidere, dintre Brazilia şi Croaţia, disputat aseară, la Sao Paulo. Iar cu câteva ore înainte de începerea CM, poliţia militară din Sao Paolo a intervenit cu gaze lacrimogene şi grenade pentru a dispersa un grup de aproximativ 60 de manifestanţi ostili turneului final. Aceștia au protestat în apropierea unei staţii de metrou, purtând o pancartă pe care scris „Dacă noi nu avem drepturi, nu va avea loc Cupa Mondială”. Poliţiştii au intervenit înainte de începerea protestului şi au folosit inclusiv gloanţe de cauciuc împotriva manifestanţilor. Iar o jurnalistă de la CNN a fost rănită de grenadele lacrimogene folosite de forţele de ordine şi de haosul produs de ciocnirile dintre acestea şi demonstranţi.

